Tínedžeri, festivaly a alkohol

Foto: OZ Fórum Pi s rozumom Foto: OZ Fórum Pi s rozumom

Foto: Fórum Pi s rozumom Foto: Fórum Pi s rozumom

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Trenčín 2. júla - Dvojmesačné školské prázdniny znamenajú pre deti a tínedžerov oddych od školských povinností, ale aj viac času stráveného s kamarátmi, k čomu v mnohých prípadoch patrí i návšteva hudobných festivalov. Organizátori festivalu Pohoda myslia aj na svojich neplnoletých fanúšikov a preto toto leto spolu s OZ Fórum Pi s rozumom prinášajú viacero noviniek.Čím sú deti staršie, tým viac času chcú tráviť so svojimi rovesníkmi, dožadujú sa svojho vlastného priestoru i možnosti robiť si na leto svoje vlastné plány. Mnohých tínedžerov lákajú populárne hudobné festivaly, rodičia sa však často obávajú, aby sa tam ich deti nedostali do styku s alkoholom. Hoci prílišná prísnosť a zákazy môžu vo vzťahu rodiča a dieťaťa neraz uškodiť, obozretnosť je určite na mieste. „,“ radí psychológMnohých rodičov určite upokojí fakt, že ani organizátorom 22. ročníka festivalu Pohoda nie je táto problematika ľahostajná a preto v spolupráci s OZ Fórum Pi s rozumom sa ešte viac budú usilovať o to, aby sa festival nestal miestom, kde môžu neplnoletí nezodpovedne a protizákonne konzumovať alkoholické nápoje.Zisťovať vek ľudí objednávajúcich si pri bare alkoholické nápoje je na veľkých hudobných festivaloch ako je Pohoda mimoriadne zložité, keďže sa tam za deň premelú tisícky ľudí a personál často nie je školený na odhad veku, čo môže byť niekedy navyše poriadne zdĺhavé. Pomôcť majú špeciálne náramky, vďaka ktorým bude dokazovanie veku objednávajúceho záležitosťou niekoľkých sekúnd. „“ hovorí organizátor festivalu Pohoda,, ktorý verí, že túto novinku návštevníci Pohody uvítajú a nebudú ju brať ako obmedzovanie, ale ako krok vpred.z Fóra Pi s rozumom túto iniciatívu mimoriadne víta: „.“Zodpovedný prístup k alkoholu sa počas festivalu nemusí týkať len neplnoletých. Aj tí, ktorým konzumáciu alkoholických nápojov zákon nezakazuje, by si mali dať pozor na to, aby to s alkoholom neprehnali a z festivalu si odniesli len pozitívne spomienky. Aj preto bude mať Fórum Pi s rozumom na festivale viacero mobilných hliadok vybavených certifikovanými alkohol testermi, vďaka ktorým si môžu hladinu alkoholu v krvi zmerať všetci návštevníci festivalu. Prítomné budú hneď od spustenia festivalu až do jeho úplného konca.V prípade, že návštevník skonzumoval viac alkoholu ako je vhodné, mu vyškolení pracovníci hliadok Pi s rozumom poskytnú rady, ako predísť nepríjemnostiam, ktoré mu pri ďalšom pive či poháriku môžu hroziť. Zvláštnu pozornosť budú venovať tým, ktorí prídu na festival autom. Pri odchode z areálu si každý vodič bude môcť otestovať, či je už spôsobilý sadnúť si za volant a „nenafúka“. „“ dodáva Erik Čížek.