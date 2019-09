Čína odsúdila útoky na saudskoarabské ropné zariadenia

Čínsky prezident Si Ťin-pching. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 20. septembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching odsúdil v piatok víkendové útoky na saudskoarabské ropné zariadenia.Čínsky prezident sa tak vyjadril počas telefonického rozhovoru so saudskoarabským kráľom Salmánom, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na čínske štátne médiá.Si Ťin-pching tiež vyzval, aby sa zainteresované strany zdržali akéhokoľvek počínania, ktoré by mohlo eskalovať napätie v tomto regióne, uviedla tlačová agentúra Sinchua.Spojené štáty obviňujú z týchto útokov Irán. Saudská Arábia tvrdí, že útok bol. Teherán popiera, že sa na útoku podieľal a varoval Spojené štáty, aby nepodnikali odvetný úder na Irán, lebo inak sa saudskoarabské kráľovstvo ocitneK útoku sa síce prihlásili jemenskí povstalci - húsíovia, spriaznení s Iránom, ale analytici na základe skúmania trosiek munície vyhlasujú, že použité strely by nemali dostatočný dolet na to, aby miesto útoku dosiahli z Jemenu.