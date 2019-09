Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 20. septembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v intervenciách na medzibankovom trhu, aby zabránila nárastu krátkodobých úrokových sadzieb.Newyorský Fed v piatok uviedol, že bude v najbližších troch mesiacoch pokračovať v nalievaní miliárd na peňažný trh. Prostredníctvom repo operácie bude denne až do 10. októbra ponúkať 75 miliárd USD (68 miliárd eur). Fed prostredníctvom operácie ponúka výmenou za uloženie zábezpeky krátkodobé úvery (1-dňové).Fed okrem toho ponúkne tri 14-dňové repo operácie v objeme minimálne 30 miliárd USD.Fed chce týmto spôsobom zabrániť nárastu krátkodobých sadzieb na medzibankovom trhu. Banky totiž majú v posledných dňoch problém získať hotovosť, aby plnili požiadavky týkajúce sa povinných rezerv, čo spôsobilo zvýšenie sadzieb.Newyorský Fed v piatok štvrtý deň po sebe intervenoval prostredníctvom repo operácie. To pomohlo stlačiť jednodňovú repo sadzbu, ktorá v utorok (17. 9.) vyskočila na 10 %, na 1,95 %.