Čína označila obvinenia USA voči údajnému špiónovi za nepodložené

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Peking 11. októbra (TASR) - Čína označila vo štvrtok za nepodložené obvinenia voči svojmu údajnému špiónovi, ktorý sa pokúšal ukradnúť obchodné tajomstvá z viacerých amerických leteckých spoločností.Sü Jen-ťüna, pracovníka čínskeho ministerstva štátnej bezpečnosti, obvinili v stredu v americkom štáte Ohio po tom, ako ho vydali do USA z Belgicka, pripomína agentúra AP.Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lu Kchang odmietol tieto obvinenia a vyzval USA, aby záležitosť riešilia zabezpečili SüoveZatkli ho v apríli v Belgicku a do Spojených štátov ho vydali v utorok. Obvinili ho, že verboval expertov pracujúcich v leteckých spoločnostiach a platil im štipendiá, aby mohli cestovať do Číny. Snažil sa tak dostať k obchodným tajomstvám.Od roku 2013 až do svojho zatknutia verboval podľa prokuratúry zamestnancov veľkých leteckých firiem vrátane výrobcu leteckých motorov GE Aviation a presviedčal ich na cestu do Číny, kde mali prednášať na univerzite.Námestník amerického ministra spravodlivosti John Demers konštatoval, že tento prípad jea je najnovším dôkazom, že Čína sa snaží ukradnúť informácie od amerických firiem.