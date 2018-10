Lex Žitný ostrov prinesie chaos a bude nahrávať špekulantom, tvrdí SaS

Na snímke poslankyňa NR SR Anna Zemanová (SaS). Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 11. októbra (TASR) – Prijatie zákona o chránených vodohospodárskych oblastiach (Lex Žitný ostrov) prinesie chaos pri jeho uplatňovaní v praxi, a tým napomôže rozvoju nezákonnej činnosti na Žitnom ostrove. Vyhlásila to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Anna Zemanová (SaS) na štvrtkovej tlačovej konferencii. Vyzýva preto, aby minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) zákon stiahol.Legislatívny chaos podľa Zemanovej spôsobuje vyňatie chránených vodohospodárskych oblastí z vodného zákona.uviedla Zemanová. Práve to podľa nej nahráva špekulantom, pretože bude jednoduchšie robiť to, čo je na hrane zákona, alebo čo je zakázané. Upozornila napríklad na ťažbu štrkopieskov na Žitnom ostrove, ktorá sa môže dostať až k hladine podzemných vôd, a tým ich ohroziť.Zemanová zároveň dodala, že zákon zbavuje envirorezortu zodpovednosti a kontrolnú činnosť kompletne prenáša na ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.apeluje Zemanová.Liberáli navrhujú ďalšie zlepšenia kvality pitnej vody.uviedol poslanec NR SR Radoslav Pavelka (SaS).Návrh zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd (Lex Žitný ostrov) má zakázať používať nebezpečné postreky v chránených vodohospodárskych oblastiach. Okrem zákazov zákon určuje aj kompetencie jednotlivých štátnych orgánov v oblasti ochrany vody. Novela má zjednotiť existujúcu právnu úpravu do jedného zákona. Hlavnú úlohu v monitorovaní znečistenia má získať Slovenská inšpekcia životného prostredia. Na tú sa treba obrátiť, ak hrozí znečistenie, a ona potom informuje ostatné orgány. Podľa návrhu zákona je "oprávnená vyžadovať spoluprácu dotknutých orgánov štátnej správy, správcu vodných tokov, poverenej osoby, obce alebo iných právnických alebo fyzických osôb". Novelu zákona tento týždeň odobril aj Ústavnoprávny výbor NR SR a odporučil jeho schválenie na októbrovom pléne.Podľa envirorezortu je problematika ťažby štrku v chránených vodohospodárskych oblastiach v Lex Žitný ostrov jasne spracovaná.uvádza v reakcii hovorca rezortu Tomáš Ferenčák. Dodáva, že aktuálne ešte len prebieha konanie, či sa bude spomínaný zámer, ťažiť štrk na Žitnom ostrove, posudzovať. Toto konanie podľa Ferenčáka prebieha podľa dnes platnej legislatívy, nesúvisí so zákonom Lex Žitný ostrov, keďže ešte nebol schválený parlamentom.Ministerstvo životného prostredia ďalej tvrdí, že tento návrh zákona vnáša do ochrany chránených vodohospodárskych oblastí poriadok.uzatvára Ferenčák.