Čína plánuje opatrenia na zvýšenie dopytu na domácom trhu

Peking 29. januára (TASR) - Čína oznámila viacero nových opatrení s cieľom podporiť dopyt na domácom trhu, od nákupu áut a spotrebičov až po informačné služby. Čínska vláda tak reaguje na najnovšie informácie o spomalení rastu ekonomiky v roku 2018 na najnižšiu úroveň za takmer 30 rokov.Komisia pre národný rozvoj a reformy (NDRC) v utorok uviedla, že vláda pripravujedotácie na podporu nákupu ekologickejších áut, ako aj niektorých vozidiel vo vidieckych oblastiach. Podrobnosti o dotáciách komisia nezverejnila.Spomaľovanie ekonomiky Číny sa výrazne odrazilo najmä na vývoji tamojšieho automobilového trhu, najväčšieho na svete. Ten vlani prvýkrát od 90. rokov minulého storočia zaznamenal pokles. Situáciu komplikujú aj obchodné spory s USA, ktoré sa môžu ešte zhoršiť, ak sa Washingtonu a Pekingu nepodarí dosiahnuť dohodu do začiatku marca.Okrem toho Čína plánuje podporiť predaj produktov v oblasti ekologického bývania, dodala NDRC. Uviedla, že regionálne vlády by mali zvážiť dotácie pre spotrebiteľov na nákup takýchto produktov, čo by posilnilo ekonomický rast a zároveň prispelo k zníženiu emisií.