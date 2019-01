Hrobku Jozefa Heumanna vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Prievidza 29. januára (TASR) - V Prievidzi pribudla národná kultúrna pamiatka (NKP). Stala sa ňou hrobka Jozefa Heumanna, zakladateľa potravinárskeho podniku Carpathia.načrtol Michal Dobiaš z iniciatívy Spolu sme Prievidza.Pamiatkový úrad podľa neho posudzoval všetky faktory a posudzovanie trvalo naozaj veľmi dlho, pričom k tomu prebiehalo aj správne konanie, kde sa mali možnosť vyjadriť jednotlivé zainteresované strany.doplnil.skonštatoval Dobiaš.Iniciatíva plánuje do budúcna hrobku podľa neho upraviť, pričom na túto tému intenzívne rokuje aj s pamiatkarmi, ako i vlastníkom hrobky, ktorým je židovská náboženská obec.dodal.Pietne miesto stojí na bývalom cintoríne, ktorý slúžil židovskej náboženskej obci v Prievidzi. Táto vznikla v roku 1851, cintorín vybudovali v roku 1853, dodnes pri ňom stojí i dom rozlúčky, z ktorého je dnes autoservis. Nachádza sa tam už len torzo z pôvodných náhrobkov, ktorých tam boli desiatky. Cintorín existoval až do roku 1985, keď bol z úradnej moci zrušený. V roku 1994 bol upravený súčasný stav, zaslúžili sa o to niekdajší členovia židovskej náboženskej obce v Prievidzi.Kryptu rodiny Heumannovcov postavili v roku 1903 na hrobe zakladateľa rodu v Prievidzi Jozefa Heumanna, pričom sa v nej nachádzajú pozostatky štyroch členov rodiny. Je to jediný pôvodný objekt, ktorý sa zachoval z cintorína.