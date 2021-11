Čína pohrozila Litve odvetnými krokmi pre otvorenie zastupiteľskej kancelárie Taiwanu vo Vilniuse

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.11.2021 (Webnoviny.sk) - Čína v piatok pohrozila Litve odvetnými krokmi po tom, ako pobaltská krajina umožnila Taiwanu otvoriť zastupiteľskú kanceláriu vo svojom hlavnom meste Vilnius.Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien vyhlásil, že Litva „bude žať, čo zasiala", ale neuviedol žiadne podrobnosti.Krok Litvy označil za „neslýchaný čin", ktorý „hrubo zasahuje" do čínskych vnútorných záležitostí. Čína považuje Taiwan sa svoje vlastné územie.Litva plánuje otvoriť svoju zastupiteľskú kanceláriu v Tchaj-peji pred koncom tohto roka a vystúpila z formátu „17 plus jedna", ktorý vytvorila Čína, aby nadviazala užšie vzťahy s východoeurópskymi krajinami.Taiwan má formálne diplomatické vzťahy len z 15 krajinami, ale udržiava neformálne vzťahy so všetkými veľkými štátmi, vrátane USA a Japonska, prostredníctvom obchodných kancelárií, ktoré de facto fungujú ako veľvyslanectva.