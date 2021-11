Košický kraj spúšťa portál benefitov pre zaočkovaných, pri využití všetkých zliav ušetria stovky eur

benefitov

19.11.2021 (Webnoviny.sk) - Košický samosprávny kraj (KSK) spúšťa portálpre ľudí, ktorí sú zaočkovaní proti COVID-19. Na webe www.preodmenu.sk nájdu informácie o tom, v ktorých prevádzkach a na aké tovary či služby môžu získať zľavu, zvýhodnený vstup alebo darček k nákupu.Zároveň slúži aj pre prevádzkovateľov, ktorí chcú informovať o zľavách pre očkovaných vo svojej prevádzke.Ako informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková,v rôznych formách bude aktuálne poskytovať 60 lokálnych predajcov či poskytovateľov služieb. Pri využití všetkých zliav môžu obyvatelia ušetriť v priemere 700 eur.Stačí, ak sa v ktorejkoľvek z týchto prevádzok preukážu COVID passom, kde je záznam o ich vakcinácii.Následne im bude odpočítanýzo služby či z produktu, ktorý si zakúpili, prípadne k svojmu nákupu dostanú produkt navyše.„Dôvodom na očkovanie by, samozrejme, nemali byť iba výhody v prevádzkach. Spustením benefitného systému pre zaočkovaných však chceme vyslať signál, že podnikateľské subjekty, ktoré držia ekonomiku, majú záujem prispieť k stabilizovaniu situácie,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka.Do benefitného systému sa doposiaľ zapojili reštaurácie, kaviarne, hotely, obchody so športovým, zdravotníckym aj záhradníckym sortimentom, fitness, wellness aj zábavné centrá, predajne šperkov či mobilov, ako aj autoumyváreň.Do systémusú zapojené prevádzky z Košíc, Michaloviec, Spišskej Novej Vsi či Trebišova.Zľavy či iné výhody budú prevádzky poskytovať najbližších najmenej šesť mesiacov. Uplatniť si ich môžu všetci, ktorí sú zaočkovaní aspoň jednou dávkou vakcíny.„Situácia s vírusom sa čoraz viac zhoršuje, na Slovensku už nemáme žiadne voľné lôžka s pľúcnou ventiláciou. Zvrátiť ju bez fatálnych následkov možno iba očkovaním. Vidíme to aj v krajinách, kde je zaočkovanosť vysoká, že situácia tam neeskaluje tak ako na Slovensku. Aj preto chceme pozitívne motivovať ľudí, ktorí majú ochotu rozmýšľať nad tým, že táto situácia sa dá zvrátiť iba vyššou mierou zaočkovanosti,“ dodal Trnka.