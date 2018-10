Čína poprela obvinenia, že odpočúva Trumpov mobil

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 25. októbra (TASR) - Čína kritizovala vo štvrtok obsah článku uverejneného v denníku The New York Times, podľa ktorého čínske úrady odpočúvajú mobilný telefón amerického prezidenta Donalda Trumpa.Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Chua Čchun-jing označila článok podľa agentúry AP zaa Trumpovi odporučila, aby svoj iPhone vymenil za mobilný telefón čínskej výroby.povedala na tlačovej konferencii hovorkyňa.NYT v stredu napísal, že Čínski špióni často odpočúvajú amerického prezidenta Donalda Trumpa, keď používa svoj nezabezpečený mobilný telefón, aby sa porozprával so starými priateľmi. Peking využíva to, čo sa dozvie, v snahe ovplyvniť politiku USA.Čína podľa zdrojov NYT postupuje v prípade odpočutých hovorov dôkladne a snaží sa z nich zistiť, čo si Trump myslí, koho počúva a ako by ho bolo možné ovplyvniť. Peking sa pritom osobitne zameriava na úsilie zabrániť ďalšiemu vystupňovaniu terajšej obchodnej vojny medzi oboma krajinami.