Európska liga: Považanec skóroval za Jablonec, Loftus-Cheek s hetrikom

Na snímke hráč Chelsea Pedro Rodriguez v zápase 3. kola L-skupiny Európskej ligy vo futbale Chelsea Londýn - BATE Borisov v Londýne 25. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hráč Lazia Rím Senad Lulič, vpravo, bojuje o loptu s hráčom Marseille Lucasom Ocamposom počas futbalového zápasu Európskej ligy, skupiny H medzi Olympique Marseille a Lazio Rím na Velodrome Stadium v Marseille, Francúzsko, vo štvrtok 25. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

3. kolo skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2018/2019:

A-skupina

1. FC Zürich 3 3 0 0 5:2 9



2. Bayer Leverkusen 3 2 0 1 9:7 6



3. Ludogorez Razgrad 3 0 1 2 3:5 1



4. AEK Larnaka 3 0 1 2 3:6 1

B-skupina

1. RB Salzburg 3 3 0 0 9:3 9



2. RB Lipsko 3 2 0 1 7:4 6



3. Celtic Glasgow 3 1 0 2 2:5 3



4. Rosenborg Trondheim 3 0 0 3 1:7 0

C-skupina

1. Zenit Petrohrad 3 2 1 0 4:2 7



2. Slavia Praha 3 2 0 1 2:1 6



3. FC Kodaň 3 1 1 1 3:3 4



4. Girondins Bordeaux 3 0 0 3 2:5 0

D-skupina

1. Dinamo Záhreb 3 3 0 0 8:2 9



2. Fenerbahce Istanbul 3 1 1 1 5:6 4



3. Spartak Trnava 3 1 0 2 2:4 3



4. RSC Anderlecht 3 0 1 2 2:5 1

1. Arsenal 3 3 0 0 8:2 9



2. Sporting Lisabon 3 2 0 1 4:2 6



3. Vorskla Poltava 3 1 0 2 4:6 3



4. Karabach Agdam 3 0 0 3 0:6 0



F-skupina

1. Betis Sevilla 3 2 1 0 5:1 7



2. AC Miláno 3 2 0 1 5:3 6



3. Olympiakos Pireus 3 1 1 1 3:3 4



4. F91 Dudelange 3 0 0 3 0:6 0

G-skupina

1. Villarreal 3 1 2 0 10:5 5



2. Glasgow Rangers 3 1 2 0 5:3 5



3. Rapid Viedeň 3 1 0 2 3:8 3



4. Spartak Moskva 3 0 2 1 3:5 2

H-skupina

1. Eintracht Frankfurt 3 3 0 0 8:2 9



2. Lazio Rím 3 2 0 1 6:6 6



3. Olympique Marseille 3 0 1 2 4:7 1



4. Apollon Limassol 3 0 1 2 3:6 1

I-skupina

1. KRC Genk 3 2 0 1 7:5 6



2. Sarpsborg 3 1 1 1 5:5 4



3. Malmö FF 3 1 1 1 3:3 4



4. Besiktas Istanbul 3 1 0 2 5:7 3

J-skupina

1. FC Sevilla 3 2 0 1 12:3 6



2. FK Krasnodar 3 2 0 1 4:3 6



3. Standard Liége 3 2 0 1 5:7 6



4. Akhisar Belediyespor 3 0 0 3 1:9 0

1. FC Astana 3 1 2 0 5:3 5



2. Dynamo Kyjev 3 1 2 0 6:5 5



3. Stade Rennes 3 1 0 2 3:5 3



4. FK Jablonec 3 0 2 1 4:5 2

L-skupina

1. Chelsea 3 3 0 0 5:1 9



2. PAOK Solún 3 1 0 2 4:4 3



3. FC MOL Vidi 3 1 0 2 2:3 3



4. BATE Borisov 3 1 0 2 4:7 3

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. októbra (TASR) - Slovenský futbalista Jakub Považanec zaznamenal gól pri remíze FK Jablonec doma s FK Astana 1:1. Považanec sa presadil už vo 4. minúte, keď sa dostal v pokutovom území k odrazenej lopte a zo šiestich metrov otvoril skóre. Súper ale kontroval už o chvíľu neskôr a Jablonec je bez víťazstva stále na poslednej priečke v K-skupine.Arsenal Londýn v priamom súboji o post lídra E-skupiny vyhral na ihrisku Sportingu Lisabon 1:0. Hrdinom hostí sa stal v 77. minúte Danny Welbeck. Arsenal ťahá najlepšiu sériu od roku 2007, vyhral už 11 stretnutí za sebou. V jednom zo šlágrov večera Betis Sevilla triumfoval na pôde AC Miláno 2:1 a je na čele F-skupiny. Po polhodine hry otvoril skóre Antonio Sanabria, druhý gól pridal Giovani Lo Celso. Za AC už iba korigoval Patrick Cutrone. Plný počet bodov po troch kolách má naďalej na konte Red Bull Salzburg v B-skupine po hladkom víťazstve 3:0 nad Rosenborgom Trondheim 3:0 i FC Zürich, ktorý v A-skupine zdolal Bayer Leverkusen 3:2.Chelsea Londýn je suverénne na čele L-skupiny s deviatimi bodmi. Proti BATE Borisov mali domáci raketový štart a už v 8. minúte viedli o dva góly po dvoch zásahoch Rubena Loftusa-Cheeka. Ten istý hráč skompletizoval v 54. minúte hetrik, BATE v závere znížil na 1:3. Na prvé víťazstvo stále čaká Olympique Marseille, bez Tomáša Hubočana prehral francúzsky celok v H-skupine doma s Laziom Rím 1:3. Sevilla deklasovala v J-skupine turecký Akhisar Belediyespor 6:0, dvoma gólmi sa pod to podpísal Holanďan Quincy Promes. Ďalší španielsky tím Villarreal poslal Rapid Viedeň domov s nádielkou 5:0.1:1 (1:1)25. Larena (z 11 m) - 7. Lukoki- Bayer Leverkusen 3:2 (1:0)44. Marchesano, 59. Domgjoni, 78. Odey - 50. a 54. Bellarabi- Celtic Glasgow 2:0 (2:0)31. Cunha, 35. Bruma- Rosenborg Trondheim 3:0 (1:0)34. a 58. Dabbur, 53. WolfFC Kodaň -0:1 (0:0)46. Matoušek/J. GREGUŠ celý zápas, D. VAVRO od 84. min. - M. STOCH do 86. min./- Girondins Bordeaux 2:1 (1:1)41. Dzjuba, 85. Kuzjajev - 26. Briand/R. MAK za domácich do 76. min./FC SPARTAK TRNAVA -1:2 (1:0)32. Ghorbani - 64. Gavranovič, 77. Oršič2:2 (1:0)35. a 50. Bakkali - 54. Frey, 57. Kaldirim. Rozhodoval: Kabakov (Bul.), ŽK: Kums, Saelemaekers, Santini, Bakkali - Jailson, Isla, ŠKRTEL, Slimani, Benzia, Elmas, KaldirimSporting Lisabon -0:1 (0:0)77. WelbeckKarabach Agdam -0:1 (0:0)48. KulachF91 Dudelange -0:2 (0:0)66. Torosidis, 81. FortounisAC Miláno -1:2 (0:1)83. Cutrone - 30. Sanabria, 55. Lo Celso, ČK: 90.+4 Castillejo (AC)- Rapid Viedeň 5:0 (3:0)26. Fornals, 30. Ekambi, 45. Barac (vlastný), 63. Raba, 85. Moreno, ČK: 79. Jaume (Villarreal)0:0Olympique Marseille -1:3 (0:1)86. Payet - 10. Wallace, 60. Caicedo, 90. Marušič/T. HUBOČAN nefiguroval v kádri domácich/- Apollon Limassol 2:0 (2:0)13. Kostič, 32. HallerBesiktas Istanbul -2:4 (0:1)74. a 86. Vagner Love - 23. a 70. Samata, 81. Ndongala, 83. Pozuelo1:1 (0:0)87. Halvorsen - 79. Vindheim- Akhisar Belediyespor 6:0 (3:0)35. a 60. Promes, 7. Roque, 9. Sarabia (z 11 m), 50. Muriel, 67. Mercado- FK Krasnodar 2:1 (0:1)47. Emond, 90.+3 Laifis - 39. AriStade Rennes -1:2 (1:1)41. Grenier – 21. Kedziora, 89. Bujalskij, ČK: 84. Šepelev (Kyjev)1:1 (1:1)4. POVAŽANEC – 11. Henrique/J. POVAŽANEC za domácich celý zápas + gól/PAOK Solún -0:2 (0:2)12. Huszti, 45. Stopira/T. TUJVEL na lavičke náhradníkov hostí/- BATE Borisov 3:1 (2:0)2., 8. a 54. Loftus-Cheek - 79. Rios