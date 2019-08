Čína potvrdila zadržanie pracovníka britského konzulátu v Hongkongu

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Londýn 21. augusta (TASR) - Pracovníka britského konzulátu Simona Cheng Man-Kita, ktorý bol 13 dní nezvestný, pre údajné porušenie zákona zadržali čínske úrady. V stredu to oficiálne potvrdilo čínske ministerstvo zahraničných vecí, napísala na svojej stránke spravodajská televízia Sky News.Simon Cheng Man-Kit (28) bol nezvestný, keď sa nevrátil zo služobnej cesty do čínskeho mesta Šen-čen. Podľa agentúry AP úrady na zadržaného uvalili 15-dňovú administratívnu väzbu.Britské ministerstvo zahraničných vecí v utorok uviedlo, že je prípadom pracovníka svojho konzulátu "veľmi znepokojené".Simon Cheng Man-Kit podľa miestneho internetového spravodajského servera HK01 odcestoval 8. augusta na jednodňové obchodné stretnutie do mesta Šen-čen, ktoré leží v provincii Kanton približne 30 kilometrov severne od Hongkongu. Konzulárny pracovník sa však už naspäť nevrátil, dodal server.K zadržaniu zamestnanca konzulátu došlo v čase, keď v Hongkongu už vyše dva mesiace prebiehajú protivládne protesty, často sa končiace násilnosťami medzi políciou a demonštrantmi. Peking zastáva voči demonštráciám tvrdý postoj a považuje ich za priame spochybňovanie čínskej vlády. Čína už Britániu viackrát varovala, aby sa do protestov v Hongkongu nemiešala.