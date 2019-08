Handlová získa pozemky v piatom stupni ochrany

Ilustračná snímka Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Handlová 21. augusta (TASR) - Handlová nadobudne do svojho vlastníctva viacero pozemkov, vrátane budovy bývalej fary pri kostole v Novej Lehote a lesa v piatom stupni ochrany. Získa ich prostredníctvom zámeny svojich pozemkov so súkromnou spoločnosťou. Prvotným zámerom samosprávy je environmentálny rozmer, zachovanie lesného porastu v jeho pôvodnom stave, ako i sceliť pozemky v jej vlastníctve na území mesta.povedal viceprimátor Radoslav Iždinský.Samospráva podľa neho mení so súkromnou spoločnosťou zhruba 326.000 štvorcových metrov (m2) menej bonitnej pôdy vo forme cestičiek, rôznych hrádzičiek a podobne za 14 hektárov lesa pod Bielou skalou v piatom stupni ochrany, ďalej faru na Novej Lehote, vrátane 12.000 m2 ovocného sadu, ktorý patrí k fare.Stavba bývalej fary má hodnotu 22.000 eur.priblížila hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.Predmetom zámeny sú mestské pozemky v extraviláne v rozsahu výmery viac ako 300.000 m2 v hodnote jedného eura za m2, po odpočítaní pozemkov, ktoré neodporúča mesto zamieňať v rozsahu viac ako 15.000 m2 a nachádzajú sa v blízkosti intravilánu. Pozemky vo vlastníctve Males, s. r. o., v extraviláne sú v rozsahu viac ako 144.000 m2 v hodnote jedného eura za m2. Zámenu pozemkov vykoná radnica bez finančného vyrovnania.Zámer samosprávy odobrili na svojom augustovom rokovaní mestskí poslanci.