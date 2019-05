Čína potvrdila, že vicepremiér Liou Che odcestuje na rokovania do USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 7. mája (TASR) - Čína v utorok potvrdila, že vicepremiér Liou Che je pripravený odcestovať tento týždeň do USA na nové kolo rokovaní aj napriek zvýšeniu ciel zo strany USA.Čínske ministerstvo obchodu v utorok vo svojom vyhlásení uviedlo, že Liou Che sa 9. a 10. mája zúčastní v USA 11. kola rokovaní na vysokej úrovni.Rozhovory sa mali pôvodne začať v stredu 8. mája. Čína však začiatkom týždňa nepotvrdila, či vicepremiér odcestuje do Washingtonu po tom, ako americký prezident Donald Trump cez víkend oznámil, že od 10. mája zvýši clá na čínsky tovar v hodnote 200 miliárd USD (178,59 miliardy eur) z 10 % na 25 %.Trumpovi najvyšší ekonomickí poradcovia totiž obvinili Čínu, že upúšťa od svojich sľubov, ktoré dala v snahe vyriešiť obchodný spor medzi oboma krajinami.citoval denník Wall Street Journal amerického obchodného zástupcu Roberta Lighthizera.Okrem zvýšenia doterajších ciel teraz Pekingu hrozí zavedenie ďalších ciel na čínsky tovar v hodnote 325 miliárd USD v krátkom čase, pohrozil Trump na sociálnej sietí Twitter v nedeľu (5.5.). To znamená, že takmer celý čínsky dovoz z USA by mohol podliehať clám.Nemecko dúfa, že sa obe najväčšie svetové ekonomiky vyhnú eskalácii sporu, ktorý nikomu nič dobré neprinesie. Vyhlásil to v pondelok (6.5.) nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier na okraji konferencie v Berlíne, keď bol požiadaný, aby sa vyjadril k obchodnému sporu.dodal Altmaier.