I. Maiga: Kľúčom k zmene fungovania EÚ je výmena poslancov v EP

Bratislava 7. mája (TASR) - Súhlasí s názorom, že členstvo v Európskej únii (EÚ) prinieslo Slovensku oveľa viac dobrého ako zlého. Práve preto je však podľa Ibrahima Maigu, lídra eurokandidátky strany Priama demokracia, potrebné zachrániť EÚ prostredníctvom zmeny jej fungovania. A to je možné jedine výmenou osôb, ktoré členské krajiny vrátane Slovenska zastupujú v Európskom parlamente (EP), zdôraznil Maiga v rozhovore pre TASR. Hovorí v ňom o tom, čo si predstavuje pod zodpovedným správaním slovenského europoslanca, avizuje, ktorým témam by sa na pôde EP chcel s venovať a vysvetľuje, prečo sú pre neho neprijateľné snahy o vytváranie takzvaného jadra, respektíve dvojrýchlostnej Únie.EÚ nebola nikdy tak oslabená, ako je tomu dnes a netreba sa tomu čudovať. Stačí sa pozrieť na nemohúcnosť EÚ pri brexite... Zopakujem iba to, čo už vníma väčšina Európanov, EÚ sa viac venuje byrokratickým opatreniam a takzvaným problémom, ako je pre nich stanovenie jednotného času v Európe a nerieši problém s porušovaním medzinárodných zmlúv, ktoré porušuje napríklad Francúzsko a nerieši príčiny vzniku migrácie, ale radšej rieši dôsledky a plánuje minúť ďalšie miliardy eur na presídľovanie utečencov do EÚ! Máme tu rozdielne príjmy v jednotlivých členských štátoch a nijak zásadne sa to nerieši, prečo? Logicky si krajiny chcú napríklad chrániť svoje hranice ako Maďarsko a vidíme potom, čo sa deje v Európe. EÚ musí začať pracovať ako celok, a to poctivo a nie farizejsky.Môj recept je založený na racionálnom riešení a na hesle: Ak si niečo vzal, vráť to tam, kde to patrí. Francúzsko musí opustiť Afriku, Francúzsko musí prestať drancovať a ekonomicky kolonizovať Afriku. Urán, zlato, striebro, atď... Všetko toto Afrika má a roky to Francúzsko berie a profituje kto? Afrika rozhodne nie! Treba prestať si robiť z Afriky bufet s nerastným bohatstvom a novodobú skládku elektroodpadu pre Francúzsko, Nemecko. Pôda, kde niekedy stálo úrodné pole, je zrazu skládka európskych firiem prevažne z Francúzska a Nemecka. Toto je riešenie, ako zastaviť migráciu? Ničiť, ničiť a potom podporovať Afričanov v migrácii do Európy, kde majú problém s uplatnením, pretože prichádzajú do úplne iných kultúrno-spoločenských reálií? Samozrejme, že ak vám niekto ničí dom, dedinu, mesto, krajinu, utekáte, ale toto nemôže byť riešenie pre Afriku, alebo aj Sýriu, Líbyu, atď...! Ja som zástanca obnovy zničených krajín, prinavrátenie 'suverenity' týmto krajinám a hlavne odchod francúzskych vojsk z územia, ktoré neprávom akože chránia, pritom ich napríklad v Afrike nikto nechce! Aj z týchto dôvodov som proti nelegálnej migrácii, nútenému prideľovaniu utečencov na Slovensko. Slovensko sa nepodieľalo na kolonizovaní, prečo by malo teraz zaplátať problém Macrona?V strane Priama demokracia zdieľame názor, že je potrebné zmeniť fungovanie EÚ ako celku. Som za rekonštrukciu európskeho parlamentu, pretože poslanci v EP sa stávajú eurobyrokratmi, poslanci sa vzďaľujú od občanov, ktorí ich za poslancov zvolili a po voľbách sa zatvoria vo svojej kancelárii v Bruseli a zabudnú na Slovensko. Neznášam, ak naši europoslanci hovoria doma jedno a inak potom hlasujú, vyjadrujú sa v EP! Toto viem voličom sľúbiť, že to čo poviem, splním, dodržím! Nebudem určite na Slovensko chodiť iba vtedy, keď bude pred ďalšími voľbami, ako to robia súčasní slovenskí europoslanci.Áno, budem poukazovať na vážny fenomén gender ideológie, ktorý EP dosť zjednodušuje a bagatelizuje. Som za presadzovanie štandardnej rodiny a výchovnej bunky otec-muž a matka-žena. Chcem zabojovať za kvalitu potravín, aby sa nestávalo to, že v Rakúsku si kúpime rovnaký výrobok s kvalitnejším obsahom a ešte dokonca za lepšiu cenu ako u nás! Prípadne, že odniekadiaľ príde skazené mäso a zistíme to, až keď je už dávno skonzumované... Chcem poukázať na zlú migračnú politiku, ktorú EÚ plánuje aplikovať, chcem poukázať na vysoké platy europoslancov, poukázať na prehnané množstvo úradníkov v EP a na potrebu prebudovania EÚ a EP! Je toho ďaleko viac.V prípade, že bude EP fungovať dobre, môže byť prijímaním určitých zákonov jasnou 'nápovedou', ako by mali možno rozhodovať poslanci v Národnej rade SR. Prípadná kontrola čestných a pracovitých poslancov EP môže mať dostatočnú váhu a príklad aj pre našich poslancov. Smerujem tu napríklad k potrebe zvyšovať životnú úroveň Slovákov, nie iba na papieri, ale aj reálne. Zvyšovanie minimálnej mzdy, podpora podnikateľov, znižovanie odvodov a daní, atď...Otvorilo nám to lepšie pracovné možnosti pre mladých ľudí, lepšie príležitosti cestovať, spoznávať krajiny, študovať v zahraničí. Našim podnikateľom to otvorilo európske trhy, umožnilo im to ľahšie podnikať v európskom priestore. Je určite viac dobrého ako toho zlého, ale práve preto je potrebné EÚ zachrániť ako celok a spraviť zásadnú zmenu v jej fungovaní, a to je možné jedine zmenou osôb v EP.V strane Priama demokracia sme zásadne proti tomu, aby o národných, obranných a zahraničných otázkach rozhodovala takzvaná väčšina krajín, ktoré by tvorili akési jadro EÚ. Krajina ako Slovensko si určite musí zachovať suverenitu v rozhodovaní o svojom smerovaní a túto právomoc nemôže Slovensku nikto zobrať. Preto napríklad naša strana presadzuje zavedenie funkčného referenda. Dnes už sme v EÚ a nezmysel s jadrom, ktoré vytvára Macron a Merkelová, sú ďalším krokom za niečím, čo zatiaľ nie je ľuďom ešte dostatočne jasné. Chceme znova deliť EÚ na tú lepšiu a tú horšiu? Ja určite nie a Slováci tiež nie! Pokiaľ sme členom EÚ, jadro je iba zámienka, ako znova Európu deliť do kategórií, povedzme to otvorene, tých, čo budú veľkým štátom Európy vždy po ruke a pritakávať, a tých, čo nebudú a toto odmietame v Priamej demokracii.Zmeniť sa to dá aj vďaka takýmito korektnými rozhovormi a článkami, ktoré umožňujú ľuďom spraviť si obraz o jednotlivých kandidátoch a stranách. Prečo ľudia nechodia voliť v týchto voľbám? Je to v prvom rade ponuka kandidátov a poviem pravdu, že ak má ísť mladý človek voliť a pozrie si kandidátov, ktorí už roky doslovne chodia na kandidátky iba pre svoj prospech a vymenili všetky možné funkcie, posty v stranách a v závere dostanú ako odmenu a odchodné kandidátske miesto do volieb na kandidátke do EP, ja by som tiež zvažoval, či na voľby ísť. Hovorím jedno, ľudia musia chodiť voliť, rozhodujú o svojich životoch, teraz rozhodujú o EÚ, o smerovaní Slovenska a poviem doslovne: „Nevoľte koho nechcete, voľte toho, koho považujete za správneho človeka.“ Ak do politiky prídu noví ľudia a dostanú priestor v médiách, určite ľudia začnú chodiť aj k voľbám. Dnes to je iba o tých istých, opotrebovaných tvárach, ktoré poprípade akurát popreskakujú do iných strán a tak dookola.Sme strana bez oligarchov, nikto medzi nami nie je finančný žralok, nikto si nič nesprivatizoval, nikto sme nesedeli vo vrcholovej politike. Preto do kampane investujeme skromných niekoľko tisíc eur z vlastných vreciek. Sme toho názoru, že státisíce a milióny eur ešte z nikoho dobrého politika nespravili. Áno, je to cesta a využívajú tento model liberálnej sily, ale neskôr sa vždy ukáže ich nekompetentnosť a uponáhľanosť, tadiaľto my v Priamej demokracii nejdeme. Za peniaze si rozum a dušu nekúpi nikto. V kampani budeme počas týchto dní pokračovať, chceme hlavne osobne komunikovať s ľuďmi a oboznamovať ich s našimi názormi.