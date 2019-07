Čína predložila Británii sťažnosť za výroky Hunta o Hongkongu

Šéf britskej diplomacie Jeremy Hunt, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 3. júla (TASR) - Čína v stredu oznámila, že adresovala Londýnu oficiálnu sťažnosť po tom, ako britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt varoval Peking pred "vážnymi dôsledkami", ak poruší dohodu o odovzdaní Hongkongu pod správu Číny z roku 1997. Informovala o tom agentúra AFP.povedal v utorok Hunt.varoval Hunt.uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang na pravidelnom brífingu.Čína kritizovala Hunta za jeho výroky o protestoch v Hongkongu, ktorý je bývalou britskou kolóniou, už druhý deň po sebe.povedal Keng.vyhlásil.pýtal sa Keng.V Hongkongu už niekoľko týždňov trvajú protesty proti návrhu zákona o extradícii, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestného činu orgánom v pevninskej Číne.V pondelok - v deň 22. výročia vrátenia Hongkongu Číne, ku ktorému došlo 1. júla 1997 - sa demonštrantom podarilo preniknúť do budovy legislatívnej rady. V rokovacej sále vyvesili vlajku z čias koloniálnej éry a steny posprejovali grafitmi a rôznymi prodemokratickými heslami, ako napríklad "Hongkong nie je Čína".V Hongkongu od jeho prinavrátenia Číne platí princíp "jedna krajina - dva systémy", zaručujúci do roku 2047 vysokú mieru autonómie a slobôd.