Rašiho úrad bude vyhodnocovať zavádzanie politiky súdržnosti EÚ

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júla (TASR) – Koordinovať proces vyhodnocovania plnenia základných podmienok, tematických a horizontálnych, ktoré súvisia so zavádzaním politiky súdržnosti Európskej únie (EÚ) v SR, bude vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).Vyplýva to z uznesenia, ktoré prijala vláda v stredu k materiálu Spôsob uplatnenia základných podmienok pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 v podmienkach SR z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Podmienky majú byť splnené do konca roka 2020 a za ich uvedenie na národnej úrovni je zodpovedných sedem ministrov, vedúci ÚPVII, predsedovia Protimonopolného úradu SR a Úradu pre verejné obstarávanie.Horizontálne základné podmienky sú štyri a tematických základných podmienok je vyše 10. K horizontálnym patria napríklad Účinné mechanizmy monitorovania trhu verejného obstarávania či Nástroje a kapacita na účinné uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci. Medzi tematickými sú aj Spravovanie odvetvia energetiky, Aktualizované plánovanie odpadového hospodárstva, Národný alebo regionálny plán v oblasti širokopásmového pripojenia či Strategický politický rámec aktívnej politiky trhu práce.V podmienkach SR budú horizontálne základné podmienky aplikovateľné pre všetky operačné programy.uvádza sa v materiáli.Priebežný odpočet procesu plnenia základných podmienok bude na národnej úrovni predmetom zasadnutí Rady vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027.