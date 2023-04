Čína preletela pri Taiwane s 38 bojovými lietadlami, súčasťou zastrašovacej kampane boli aj námorné lode

Ovplyvnenie taiwanskej politiky

Taiwan a Čína sa rozdelili počas občianskej vojny v roku 1949. Peking si však nárokuje Taiwan a tvrdí, že jeho zjednotenie s Čínou sa v prípade potreby bude musieť dosiahnuť aj silou.





28.4.2023 (SITA.sk) - Čínska armáda preletela s 38 stíhačkami a ďalšími bojovými lietadlami pri Taiwane. V piatok o tom informovalo taiwanské ministerstvo obrany. Sú to najväčšie takéto manévre od veľkých vojenských cvičení, ktoré Čína vykonala začiatkom mesiaca.Devätnásť zo zmienených lietadiel preletelo cez stredovú líniu v Taiwanskom prielive, ktorý oddeľuje ostrov od pevniny, uviedlo ministerstvo.Medzi nimi bolo päť strojov SU-30, dve stíhačky J-16 a jeden dron TB-001 s dlhou výdržou schopný niesť rôzne bomby a rakety, ktoré obleteli ostrov pomerne zriedkavým pohybom.Ministerstvo uviedlo, že Čína mala v rámci svojej zastrašovacej kampane tiež v oblasti námorné lode. Tie tam pozorovali od 6:00 vo štvrtok do piatka rovnakého času.Nebolo jasné, čo a či vôbec niečo podnietilo rozsiahlu čínsku akciu, ale snahy Pekingu vycvičiť sa na potenciálny útok, oslabiť armádu ostrova a ovplyvniť taiwanskú politiku sú čoraz ambicióznejšie, pripomína agentúra AP.Čínska ľudová oslobodenecká armáda neskôr v piatok vydala protest proti letu protiponorkového lietadla P-8A Poseidon amerického námorníctva nad Taiwanským prielivom. Spojené štáty sú najbližší vojenský a politický spojenec Taiwanu, hoci nemajú formálne diplomatické vzťahy.Zákony USA vyžadujú, aby Washington zaobchádzal so všetkými hrozbami pre ostrov ako so záležitosťami „veľkého znepokojenia“, hoci zostáva nejednoznačné, či budú americké sily vyslané na pomoc pri obrane ostrova.