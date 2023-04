Nové chladničky Miele sú komfortné, flexibilné a energeticky úsporné

Najlepšia izolácia po dlhú dobu životnosti

Mrazenie alebo chladenie – podľa potreby

Ceny za dizajn ešte pred uvedením na trh

28.4.2023 (SITA.sk) -Nová generácia voľne stojacich chladničiek K 4000 ponúka funkciu PerfectFresh Active, ktorá poskytne vynikajúce skladovacie podmienky. Vďaka tomuto systému vydrží ovocie a zelenina až päťkrát dlhšie čerstvé ako v bežných priehradkách na zeleninu. Dokonalá súhra chladného vzduchu okolo nuly a potrebnej vlhkosti sa postarajú o dlhšiu čerstvosť potravín. Potrebná klíma je zaistená vďaka aktívnemu zvlhčovaniu pomocou jemnej vodnej hmly, ktorá pokrýva potraviny v zásuvke a dodatočne chráni aj kvalitu a vitamíny. Toto aktívne zvlhčovanie je známe predovšetkým z profesionálnej sféry, na chladenie zeleniny v supermarketoch. Od minulého roka je PerfectFresh Active najdôležitejšou inováciou v generácii vstavaných chladničiek K 7000 a teraz je k dispozícii aj u obľúbených voľne stojacich spotrebičov Miele.Jemná vodná hmla sa uvoľňuje z nádržky priamo do zásuvky každých 90 minút a pri každom otvorení dvierok. Pretože spotreba vody je veľmi nízka, má ľahko čistiteľná nádržka objem iba 120 ml, a teda nezaberá veľa miesta. Vďaka nízkym teplotám tiež nedochádza ku kontaminácii a nádržku stačí dopĺňať každé dva až tri mesiace.Generácia K 4000 hrá najvyššiu ligu aj v oblasti energetickej účinnosti: vybrané modely chladničiek s mrazničkou z tohto radu získali na energetickom štítku hodnotenie A*, a tým aj najlepšiu možnú triedu energetickej účinnosti. Tu značka Miele stavila na obzvlášť kvalitnú izoláciu s jadrom z oxidu kremičitého (kyseliny kremičitej), látky organického pôvodu s dobrými ekologickými vlastnosťami. Použitím tejto veľmi kvalitnej izolácie zaisťuje Miele dlhodobé zachovanie vysokej energetickej účinnosti po celú dobu životnosti spotrebiča.V lete nemáte dostatok miesta na množstvo čerstvých potravín na grilovanie, a v zime sa zase veľké Vianočné menu nezmestí do chladničky. Vďaka novej funkcii Freeze&Cool je kombinácia chladničky a mrazničky ešte flexibilnejšia ako kedykoľvek predtým a umožňuje využiť mraziacu časť ako chladiacu zónu. Teplotu je možné nastaviť buď pre mrazené potraviny v rozmedzí -25 °C až -15 °C, alebo ako rozšírenie chladiaceho priestoru na -2 °C až +14 °C, čo je praktické najmä pre milovníkov rýb a morských plodov: optimálne sa skladujú pri teplote -2 °C až 0 °C. Vďaka flexibilnému nastaveniu teploty (priamo na spotrebiči alebo prostredníctvom aplikácie Miele) je možné uložiť aj potraviny, ktoré do chladničky nepatria, ako sú zemiaky, citrusové plody alebo uhorky.Generácia chladničiek K 4000 je flexibilná aj v ďalších oblastiach: uľahčite si skladovanie potravín s delenou policou FlexiBoard. Prednú časť sklenenej police je možné jednoducho zasunúť pod zadnú a nie je nutné ju ukladať mimo chladničku. Týmto spôsobom v prednej časti rýchlo vznikne miesto na vysoké nádoby ako napr. hrnce alebo fľaše. Okrem toho sú police vo dvierkach pohodlne nastaviteľné – bez toho, aby sa potraviny v policiach prevrátili alebo aby ste ich museli vybrať.Nová generácia tiež posúva hranice v oblasti designu. Vysoko kvalitné dvierka spotrebičov z nerezovej ocele a skla idú ruka v ruke s jedinečným konceptom osvetlenia FlexiLight 2.0, ktorý umožňuje rovnomerné osvetlenie bez oslnenia pomocou nastaviteľných svetelných modulov. Tento prémiový vzhľad presvedčil aj porotcov udeľujúcich ceny Red Dot Design Award a iF Design Award. Spotrebiče boli ocenené ešte pred uvedením na trh.Pôsobivá je aj široká škála farebných prevedení v kombinácii s rôznymi variantmi otvárania dvierok s madlom alebo bez rukoväte. Okrem klasickej bielej ("BrilliantWhite") je to predovšetkým edícia Blackboard s popisovateľným povrchom alebo grafitovo šedá*. Táto nová varianta zaisťuje okrem iného harmonickú kombináciu so vstavanými prístrojmi Miele. Vďaka nerezovej oceli, variantu BlackSteel a radu modelov s nerezovým vzhľadom v základnej triede je ponuka mimoriadne rozsiahla a ponúka tú správnu chladničku pre akýkoľvek štýl interiéru.V závislosti od modelu sú nové voľne stojace chladničky k dispozícii vo výške od 125 do 201 cm. Cena kombinovaných spotrebičov je od 689 eur (nezáväzne odporúčaná predajná cena).Informačný servis