Čína prirovnala možné dodávky zbraní Rusku k americkej podpore Taiwanu. Absurdné, hovorí čínsky minister

7.3.2023 (SITA.sk) - Čínsky minister zahraničných vecí Čchin Kang v utorok prirovnal možnosť budúcej vojenskej podpory Ruska zo strany Pekingu k predaju amerických zbraní Taiwanu. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Prečo Spojené štáty žiadajú Čínu, aby neposkytovala zbrane Rusku, zatiaľ čo naďalej predávajú zbrane Taiwanu?“ spýtal sa šéf čínskej diplomacie počas tlačovej konferencie a zároveň označil za „absurdné“, že „vysokí predstavitelia Spojených štátov“ zasahujú do otázky Taiwanu, ktorá je podľa neho „záležitosťou čínskeho ľudu“. „Žiadna iná krajina nemá právo do toho zasahovať,“ dodal.Čínska vládnuca Komunistická strana vníma demokratický Taiwan ako súčasť svojho územia, napriek tomu, že ho nikdy nemala úplne pod kontrolou a čínsky líder Si Ťin-pching opakovane odmietol vylúčiť použitie sily na „znovuzjednotenie“ ostrova s Čínou.Tento postoj v utorok opätovne zopakoval aj Čchin, keď tiež odmietol vylúčiť použitie sily nad ovládnutie Taiwanu. „Budeme naďalej pracovať s najväčšou úprimnosťou a maximálnym úsilím na mierovom zjednotení,“ skonštatoval s tým, že zatiaľ si vyhradzujú „možnosť prijať všetky potrebné opatrenia“.Taiwan a Čína sa rozdelili počas občianskej vojny v roku 1949. Peking si však nárokuje Taiwan ako súčasť svojho územia a tvrdí, že jeho zjednotenie s Čínou sa v prípade potreby bude musieť dosiahnuť aj silou.V súvislosti s rusko-ukrajinským konfliktom minister poznamenal, že „Čína túto krízu nevytvorila, nie je stranou v kríze a neposkytla zbrane ani jednej strane“.„Čína si vždy vytvára vlastný úsudok a rozhoduje sa o svojom postoji nezávisle na základe merita veci. Medzi vojnou a mierom, sme si vybrali mier; medzi sankciami a dialógom, sme si vybrali dialóg; medzi rozdúchavaním plameňov a znižovaním teploty sme si vybrali to druhé,“ vyjadril sa Čchin.Dodal pritom, že „proces mierových rozhovorov by sa mal začať čím skôr“, pričom sankcie a tlak podľa neho „problém nevyriešia“. „Ukrajinská kríza sa dostala na kritickú križovatku. Buď prestanú nepriateľské akcie a obnoví sa mier a začne sa proces politického urovnania alebo sa pridá do plameňov ďalšie palivo a kríza sa ďalej rozšíri a vymkne sa spod kontroly,“ varoval.Zároveň však uviedol, že dobré vzťahy medzi Pekingom a Moskvou sú podľa neho v súčasnom nestabilnom svete nevyhnutné.„Čím nestabilnejší je svet, tým nutnejšie je, aby Čína a Rusko stabilne zlepšovali svoje vzťahy,“ myslí si Čchin Kang, podľa ktorého spojenie „Čína a Rusko nie je založené na žiadnej aliancii a žiadnej konfrontácii a nie je namierené proti žiadnej tretej strane“ a „nie je hrozbou pre žiadnu krajinu“.Snahy Pekingu prezentovať sa v rámci ruskej vojny na Ukrajine ako mierotvorca vážne podkopáva skutočnosť, že dosiaľ odmieta priznať povahu konfliktu, vyhýba sa jeho označeniu za inváziu a naďalej pokračuje v diplomatickej a ekonomickej podpore Moskvy.