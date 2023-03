Heger zistil, že OĽaNO nie je tak celkom pre neho. Mesežnikov priblížil, kto sa ešte môže pridať k „modrým“

Odchod Hegera bol očakávaný

Dzurinda si bude hľadať partnerov

7.3.2023 - Modrá koalícia s povereným premiérom Eduardom Hegerom môže mať šancu dostať sa do parlamentu, no závisieť to bude aj od toho, kto sa ešte k strane pridá. Pre agentúru SITA to povedal politológ Grigorij Mesežnikov „Tento projekt sa usiluje podchytiť tú časť stredo-pravého voličstva, ktoré vzniklo tým, že strany bývalej vládnej koalície stratili časť svojho elektorátu. Je to snaha vrátiť ich späť do košiara voličov stredo-pravého spektra,“ skonštatoval.Podporu nad päť percent môže podľa neho Modrej koalícii priniesť spojenie sa s ďalšími politickými subjektmi. Nemyslí si však, že by sa k projektu pripojilo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) alebo Aliancia V hre sú podľa neho strany ako ODS, Demokratická strana , prípadne niekto zo strany Za ľudí, ktorá je už dlhší čas pod hranicou zvoliteľnosti.„Zachytil som informáciu, že Modrá koalícia sa premenuje naspäť na Spolu, respektíve na iný názov, pretože Modrá koalícia bol návrh Mikuláša Dzurinda, ktorý teraz zbiera podpisy pre nový subjekt, ktorého súčasťou názvu je aj slovo modrí,“ doplnil Mesežnikov.Odchod Hegera z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) bol podľa jeho slov očakávaný krok, keďže sa o tom hovorilo už dlhšiu dobu.Domnieva sa, že Heger zistil, že OĽaNO nie je tak celkom pre neho a keďže chce ďalej pôsobiť v politike, hľadal vhodnú stranu. „Uvidíme, kto bude nakoniec jej lídrom. Heger je minimálne v posledných dvoch rokoch viditeľný, napokon aj Jaroslav Naď,“ poznamenal.Podľa politológa je možné, že aj novovznikajúca strana Mikuláša Dzurindu si bude po svojom založení hľadať nejakých potenciálnych partnerov. „Ak budú preferenčne stúpať, môže ich to nabudiť k tomu, aby kandidovali samostatne, no je tu aj možnosť vstúpiť s vlastným subjektom do predvolebných rokovaní,“ dodal Mesežnikov.