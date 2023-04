Čína rešpektuje suverenitu bývalých sovietskych štátov. Krym bol ruský od začiatku, tvrdí diplomat

Bývalé sovietske krajiny

Ruská invázia

Predvolanie čínskeho veľvyslanca

24.4.2023 (SITA.sk) - Čína rešpektuje suverénne postavenie bývalých krajín Sovietskeho zväzu, uviedla v pondelok hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Toto vyjadrenie nasledovalo po tom, ako čínsky veľvyslanec vo Francúzsku Lu Ša-jie vyvolal kontroverziu, keď v televíznom rozhovore povedal, že bývalé sovietske krajiny vrátane pobaltských štátov nemajú účinný štatút v medzinárodnom práve, pričom konkrétne argumentoval tým, že „neexistuje žiadna medzinárodná dohoda, ktorá by ich štatútu dala obsah“.„Po rozpade Sovietskeho zväzu bola Čína jednou z prvých krajín, ktoré nadviazali diplomatické styky s dotknutými krajinami. Od nadviazania diplomatických vzťahov s týmito krajinami sa Čína pri rozvíjaní priateľských a kooperatívnych bilaterálnych vzťahov vždy držala zásad vzájomnej žiadosti a rovnosti,“ vyjadrila sa Mao na pondelkovom brífingu.Zdôraznila, že to, čo povedala, predstavuje oficiálny názor čínskej vlády. Na otázky týkajúce sa Luových názorov sa priamo nevyjadrila.Dodala tiež, že Čína rešpektuje zvrchovanosť, nezávislosť a územnú celistvosť všetkých krajín a presadzuje ciele a zásady Charty OSN CNN však pripomína, že Peking naďalej odmieta odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajinu alebo vyzvať Moskvu, aby stiahla svoje vojská a miesto toho apeluje na „všetky strany“ a obviňuje Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO) . Okrem toho tiež pokračuje v prehlbovaní diplomatických a ekonomických väzieb s Moskvou.Lu vyslovil poznámky zjavne popierajúce suverenitu krajín, ktoré sa stali nezávislými štátmi a členmi OSN po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991, v reakcii na odpoveď na otázku, či je Krym, ktorý Rusko v roku 2014 nezákonne anektovalo, súčasťou Ukrajiny.Odpoveď na túto otázku podľa neho závisí od toho „ako vidíte problém“ a „nie je to také jednoduché“. Čínsky diplomat tiež povedal, že Krym „bol ruský na začiatku“, no nešpecifikoval, čo myslí začiatkom.Voči týmto poznámkam sa ohradili a žiadali od Pekingu odpovede predstavitelia Litvy, Lotyšska, Ukrajiny, Francúzska a Európskej únie a estónske ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že si v súvislosti s vyjadreniami predvolá čínskeho veľvyslanca v krajine.Šéf európskej diplomacie Josep Borrell okrem iného konštatoval, že „EÚ sa môže len domnievať, že tieto vyhlásenia nepredstavujú oficiálnu politiku Číny“.