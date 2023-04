S. Vlčan: Obilie a múka z Mlyna Kolárovo nie sú kontaminované

Výsledky kontrol obilia a múky v Mlyne Kolárovo preukázali, že múka nie je kontaminovaná a ani inak škodlivá obsahom pesticídov či iných zakázaných látok. Neexistuje žiadny dôvod, aby ľudia múku z tohto mlyna nekupovali. Informoval o tom dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan.





Podľa slov Vlčana kontroly vykonávané celoplošne zo všetkých šarží obilia dovezeného z Ukrajiny doteraz nepreukázali žiadnu kontamináciu. "Ani kilogram múky sme nemuseli stiahnuť z obehu. Naďalej budeme pokračovať v intenzívnej kontrole, naďalej platí zákaz dovozu ukrajinského obilia," zdôraznil dočasne poverený minister.Podľa ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) Jozefa Bíreša je aktuálne zanalyzovaných 26 druhov múk z Mlyna Kolárovo, všetky vzorky boli v poriadku. Vyšetrených je aj päť vzoriek potravinárskej pšenice z tohto mlyna. "Okrem jedného prípadu, na ktorý sme upozornili, sú všetky ostatné výsledky v norme," potvrdil Bíreš. Nevyhovujúce výsledky analýzy sa týkali 1500 ton ukrajinskej pšenice, ktorú v kolárovskom mlyne zachytila ŠVPS v polovici apríla. Podľa nej sa v kontrolovanej vzorke potvrdil výskyt pesticídu, ktorý v EÚ nie je povolený.Mlyn sa na základe výsledkov vlastného rozboru odvolal, o výsledku preto rozhodne arbitrážna vzorka. "Oslovili sme referenčné laboratórium pre pesticídy Európskej komisie v Kodani. Urobia nám analýzu, do stredy má byť vzorka v Kodani a do niekoľko dní nám oznámia výsledok," povedal Bíreš. Do definitívneho rozhodnutia komisie zostáva toto obilie zablokované.ŠVPS bude naďalej pokračovať v cielených kontrolách obilia a múky v rámci celého Slovenska. Do kontrolovaného portfólia zaradila aj hydinové mäso, ktoré sa podľa Bíreša dováža na Slovensko v značnom množstve.

Správu aktualizujeme