Čína sa dohodla s USA na spolupráci v boji s klimatickými zmenami, hovoria o naliehavom riešení

Plánujú vypracovať dlhodobé stratégie

Hrozbou sú narušené vzťahy

18.4.2021 - Spojené štáty americké a Čína sa dohodli na spolupráci v boji s klimatickou zmenou. Dohodu dosiahli osobitný vyslanec USA pre otázky týkajúce sa klímy John Kerry a jeho čínsky náprotivok Sie Čen-chua počas dvojdňových rokovaní minulý týždeň v Šanghaji, uvádza sa v spoločnom vyhlásení.Krajiny sa podľa stanoviska „zaviazali spolupracovať navzájom a s ostatnými krajinami pri riešení klimatickej krízy, ktorú je potrebné riešiť s vážnosťou a naliehavosťou, ktorú si vyžaduje“.Podľa americko-čínskeho vyhlásenia, obe krajiny posilnia „svoje príslušné kroky a spoluprácu v multilaterálnych procesoch vrátane Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy a parížskej klimatickej dohody“.Obe krajiny tiež plánujú pred novembrovým klimatickým summitom OSN v Glasgowe vypracovať svoje dlhodobé stratégie a prijať „príslušné opatrenia na maximalizáciu medzinárodných investícií a financií na podporu“ energetickej transformácie v rozvojových krajinách.Americký prezident Joe Biden bude 22. a 23. apríla hosťovať virtuálny summit svetových lídrov o klimatickej kríze. Šéf Bieleho domu pozval 40 svetových lídrov vrátane čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Očakáva sa, že USA a ďalšie krajiny pred stretnutím oznámia ambicióznejšie národné ciele pre znižovanie uhlíkových emisií, rovnako ako záväzky na finančnú pomoc na klimatické úsilie pre chudobnejšie krajiny.Čína a Spojené štáty sú najväčší producenti uhlíkových emisií na svete, pričom zodpovedajú za takmer polovicu emisií fosílnych palív, ktoré otepľujú zemskú atmosféru. Ich spolupráca je preto kľúčová pre úspech globálneho úsilia v boji s klimatickou zmenou.Narušené vzťahy pre otázky ľudských práv, obchodu a teritoriálnych nárokov Číny na Taiwan a Juhočínske more hrozia oslabením takéhoto úsilia.Si Ťin-pching vlani oznámil, že Čína plánuje byť uhlíkovo neutrálna do roku 2060, pričom chce dosiahnuť vrchol v emisiách do roku 2030. Biden sa zaviazal, že v priebehu 14 rokov bude americký energetický sektor bez emisií a do roku 2050 budú bez emisií celé hospodárstvo USA.