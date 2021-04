Ženy môžu mať rovnako úspešnú kariéru vo vede a technike ako muži, potrebujú len väčšiu motiváciu

Ženy odsúvajú predsudky na druhú koľaj

SAV ide príkladom

18.4.2021 - Ženy môžu mať rovnako úspešnú kariéru vo vede a technike ako muži. Na to, aby sa ženy na Slovensku viac orientovali na prácu a kariéru v oblasti STEM (science, technology, engineering and mathematics) je potrebná motivácia doma aj v škole, ako aj podchytenie talentov v mladom veku.Zhodli sa na tom účastníci tretieho ročníka konferencie Women in Business, ktorú vo štvrtok 15. apríla organizovala Americká obchodná komora v SR spolu s partnermi. Ako organizátori dodali, prispievajú k tomu aj priaznivejšie pracovné podmienky, ktoré vedia zamestnávatelia zamestnancom ponúknuť. V tlačovej správe o tom informovala Daniela Beráková z AmCham Slovakia.Konferenciu podporila svojím vystúpením aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Hlava štátu v príhovore uviedla, že pre každú spoločnosť je dôležité, aby dokázala naplno využiť svoj potenciál a talenty v ich rozmanitosti. Nemožno si preto podľa nej dovoliť nezapojiť do pokroku vo vede a technológiách vzdelané a nadané ženy.„Je síce pravda, že naše ženy nijako nezaostávajú v dosahovaní vysokoškolského vzdelania, práve naopak – tvoria väčšiu časť absolventov univerzít. Ale keď sa na kariéry žien a mužov pozrieme niekoľko rokov po získaní diplomu, vidíme rozdiely, ktoré sú v neprospech žien. Pod túto skutočnosť sa podpisuje množstvo okolností. Mám na mysli najmä stále prítomné stereotypy a predsudky, ktoré ženy – na škodu nás všetkých - odsúvajú z kariérnych dráh,“ dodala prezidentka.Podľa Ľudovíta Paulisa, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, je potrebné zatraktívnenie odborov a profesií STEM, užšia spolupráca stredných a vysokých škôl či podnikateľského prostredia. Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) v tejto súvislosti doplnil, že SAV je dobrým príkladom, na ktorom možno pozorovať, ako sú ženy zastúpené pri vedeckej práci.Ako dodal, SAV má zhruba 500 doktorandov a približne 60 percent z nich tvoria práve mladé ženy. Reálny stav na akadémii je podľa neho taký, že SAV má zhruba 50 percent ženských a 50 percent mužských vedeckých pracovníkov.„Situácia sa začína obracať, keď sa pozrieme napríklad na vedúcich projektov – v našom prípade projekty VEGA - 60 percent tvoria mužskí vedúci a 40 percent ženské vedúce, to isté platí aj o riaditeľkách a riaditeľoch ústavov SAV,“ uzavrel Šajgalík.