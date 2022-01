Čína sa snaží zasahovať do politiky Veľkej Británie, upozorňuje spravodajská služba MI5

Budujú väzby na vplyvných ľudí

Najväčšia hrozba pre Britániu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Britská spravodajská služba upozornila tamojších zákonodarcov, že právnička so sídlom v Londýne sa snaží „skrytým spôsobom zasahovať do politiky Spojeného kráľovstva“ v mene Komunistickej strany Číny.Predsedníčka Dolnej snemovne Lindsay Hoyleová vo štvrtok poslala zákonodarcom varovanie od spravodajskej služby MI5, v ktorom tvrdí, že Christine Leeová konala v koordinácii s vládnucou stranou v najľudnatejšej krajine sveta.MI5 uviedla, že Leeová sprostredkovala dary pre britské politické strany a zákonodarcov. Tí sú povinní priznať pôvod darov, ktoré dostávajú, a to od voličov alebo subjektov registrovaných v Spojenom kráľovstve.MI5 dodala, že Komunistická strana Číny sa snaží budovať väzby s vplyvnými osobnosťami, aby sa zabezpečilo, že britská politická scéna bude priaznivo naklonená politike Pekingu.Vzťahy medzi Britániou a Čínou majú ďaleko od optimálnych. Predstavitelia Spojeného kráľovstva obviňujú Peking z ekonomických úskokov a porušovania ľudských práv.Šéf spravodajskej služby MI6 Richard Moore v novembri označil Čínu za jednu z najväčších hrozieb pre Britániu a jej spojencov.