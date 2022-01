Rusko nevylučuje možnosť, že na Kubu a do Venezuely vyšle svoju vojenskú techniku

Rusko odmieta rozširovanie NATO

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko pripúšťa, že za určitých okolností môže vyslať vojenskú techniku na Kubu a do Venezuely. Vyhlásil to vo štvrtok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Rjabkov.V prípade, že rokovania so západnými krajinami zlyhajú a USA budú stupňovať tlak, nemožno „ani potvrdiť, ani vylúčiť“ možnosť, že Rusko do spomenutých dvoch krajín vyšle vojenské prostriedky, povedal Rjabkov, ktorý v pondelok viedol ruskú delegáciu na rokovaniach s USA.Rusko-americké rokovania v Ženeve a následné zasadnutie Rady NATO-Rusko nepriniesli prielom v spore o bezpečnostné garancie, ktoré od Západu požaduje Moskva.Hromadenie ruských vojsk na hranici s Ukrajinou vyvoláva obavy, že Kremeľ plánuje napadnúť svojho suseda.To Rusko popiera, žiada však poskytnutie záruk, ktoré vylúčia rozšírenie NATO o Ukrajinu a ďalšie postsovietske štáty. Požiadavku Ruska Washington a jeho spojenci tento týždeň odmietli.„Všetko závisí na krokoch našich amerických kolegov,“ povedal Rjabkov a odkázal na varovanie ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý pohrozil možnými vojensko-technickými opatreniami, pokiaľ USA vystupňujú tlak na Moskvu.Rusko v roku 2014 anektovalo ukrajinský polostrov Krym a podporilo proruských separatistov, ktorí stále kontrolujú časť územia na východe Ukrajiny.Boje medzi ukrajinskými ozbrojenými silami a povstalcami si doteraz vyžiadali viac ako 14-tisíc ľudských životov a zničili priemyselné srdce Ukrajiny.Napätie medzi Ruskom a Ukrajinou znepokojuje aj Organizáciu pre bezpečnosť s spoluprácu v Európe (OBSE).Jej úradujúci predseda, poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau, vo štvrtok uviedol, že riziko vojny v krajinách, ktoré zahŕňa organizácia, je najvyššie za ostatných 30 rokov.„Niekoľko týždňov čelíme možnosti vážnej vojenskej eskalácie vo východnej Európe,“ povedal vo štvrtok Rau.