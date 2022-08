Čína sa vyhráža Taiwanu použitím vojenskej sily, podľa Pekingu len chráni svoje územie pred separatistickými aktivitami

Vojenské cvičenia neďaleko Taiwanu

Peking sa vyhráža vojenskou silou

10.8.2022 - Čína v stredu zopakovala hrozbu, že použije vojenskú silu, aby pod svoju kontrolu dostala Taiwan. Vyjadrila sa tak počas svojho vojenského cvičenia, ktoré zvýšilo napätie medzi oboma stranami na najvyššiu úroveň za posledné roky.Čínsky úrad pre otázky Taiwanu svoje vyhlásenie zverejnil takmer týždeň po tom, ako Peking začal vojenské cvičenie, v rámci ktorého odpálil rakety a vstúpil do taiwanských teritoriálnych vôd.Peking „bude čo najúprimnejšie pracovať a vynaloží všetko úsilie na dosiahnutie mierového zjednotenia," konštatuje sa v čínskom vyhlásení.„Nevzdáme sa však použitia sily a vyhradzujeme si možnosť prijatia všetkých nevyhnutných opatrení. Je to v záujme ochrany pred vonkajším zasahovaním a všetkými separatistickými aktivitami," dodalo vyhlásenie.Čína tvrdí, že k vojenským cvičeniam ju podnietila minulotýždňová návšteva šéfky Snemovne reprezentantov Kongresu USA Nancy Pelosiovej na Taiwane. Avšak Taiwan tvrdí, že takéto návštevy sú bežné a Čína to využila len ako zámienku pre svoje hrozby.