Čína uvalila sankcie na európskych predstaviteľov, je medzi nimi aj slovenská europoslankyňa

Zákaz cestovať do Číny

Dlhodobá kritika zo strany EÚ

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.3.2021 (Webnoviny.sk) - Čína v pondelok zaviedla sankcie proti viacerým európskym inštitúciám a predstaviteľom, ktorí podľa podľa Pekingu poškodzujú čínske národné záujmy.Tento krok znamená odpoveď na rozhodnutie ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie , ktorí niekoľko hodín predtým odhlasovali sankcie proti čínskym predstaviteľom zodpovedným za prenasledovanie ujgurskej menšiny v oblasti Sin-ťiang. Na čínskom sankčnom zozname sa nachádza desať osôb vrátane slovenskej europoslankyne Miriam Lexmann Podľa vyhlásenia čínskeho ministerstva zahraničných vecí EÚ prijala rozhodnutie založené na lžiach a dezinformáciách, ktoré hrubo zasiahlo do vnútorných záležitostí krajiny. Dotknuté osoby a ich rodinní príslušníci majú zákaz cestovať do Číny, Hongkongu a Macaa, ako aj vykonávať podnikateľské aktivity s Čínou.Predmetom čínskych sankcií sú aj štyri inštitúcie - Politický a bezpečnostný výbor Rady EÚ, Podvýbor európskeho parlamentu pre ľudské práva, nemecký Inštitút pre čínske štúdie a dánska nadácia Aliancia demokracií.Európskym sankciám čelia štyria vysokí predstavitelia čínskeho regiónu Sin-ťiang. Platí pre nich zákaz cestovať do Európy, ich finančné aktíva na starom kontinente sú zmrazené. Potrestaná je aj spoločnosť, ktorá podľa európskeho bloku ovláda provinciu Sin-ťiang.Čínska politika Pekingu voči moslimským Ujgurom a iným etnickým menšinám v regióne Sin-ťiang je predmetom dlhodobej kritiky zo strany EÚ aj USA. V spojitosti s Ujgurskou autonómnou oblasťou čelí Peking obvineniam zo svojvoľného zadržiavania, zlého zaobchádzania a sexuálneho násilia v tamojších detenčných centrách.