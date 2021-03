Sčítali sa už takmer tri štvrtiny Slovákov, najviac v Žilinskom a najmenej v Košickom kraji

Najmenej sčítaných v Košickom kraji

Sčítanie je povinné

22.3.2021 (Webnoviny.sk) - Od začiatku sčítania obyvateľstva, teda od polovice februára, sa elektronicky sčítalo 74 % obyvateľov SR. Ako ďalej informuje Štatistický úrad SR (ŠÚ SR), predstavuje to 4 173 777 sčítaných osôb.„Sčítací formulár v Žilinskom kraji vyplnilo takmer 80 % obyvateľov a tento kraj si drží prvenstvo v podiele sčítaných obyvateľov. Na druhom mieste je Trenčiansky kraj, ktorý dosiahol 78 % sčítaných,“ informoval ŠÚ SR.Na treťom mieste je podľa štatistikov Trnavský kraj, ktorý je na úrovni 77 % sčítaných obyvateľov. Bratislavský kraj je na štvrtom mieste so 76 % sčítanými obyvateľmi. „V Nitrianskom kraji si zatiaľ zákonnú povinnosť elektronicky sa sčítať splnilo 75 % obyvateľov. Vyše 71 % sčítaných obyvateľov zhodne evidujú Banskobystrický a Prešovský kraj," uviedol úrad. Doplnil, že Košický kraj má takmer 66,5 % sčítaných obyvateľov.ŠÚ SR pripomína, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. „Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt,“ uviedli štatistici.Sčítať sa je podľa úradu povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. „Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti,“ dodal úrad s tým, že v tomto prípade môže byť udelená pokuta obcou v sume od 25 do 250 eur.