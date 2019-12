Čína uviedla do prevádzky už druhú lietadlovú loď

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 17. decembra (TASR) - Peking uviedol v utorok do prevádzky už druhú lietadlovú loď, čím výrazne zvýšil svoju vojenskú silu v spornom regióne Juhočínskeho mora. Ide zároveň o prvú lietadlovú loď, ktorú Čína zostrojila sama, píše agentúra AFP.Spustením v poradí druhej lietadlovej lode, nazvanej Šan-tung, na more sa Čína zaradila do malého klubu krajín, ktoré vlastnia viac než jedno takéto plavidlo.Lietadlová loď Šan-tung bola čínskej armáde odovzdaná za účasti prezidenta Si Ťin-pchinga na ceremónii v meste San-ja na ostrove Chaj-nan, uviedli miestne médiá.Ostrovná provincia Chaj-nan sa nachádza v Juhočínskom mori, ktoré je potenciálnym ložiskom bohatých zásob energetických surovín. Hoci si Čína robí nárok až na 90 percent jeho rozlohy, časť tohto mora si nárokujú aj Brunej, Filipíny, Malajzia, Taiwan a Vietnam.Svoju prvú lietadlovú loď - nazvanú Liao-ning - uviedla Čína do prevádzky v roku 2012. Ide o pôvodne sovietske plavidlo, ktoré Peking zakúpil od Ukrajiny. Ako pripomína AFP, Čína údajne buduje aj tretiu lietadlovú loď.