Rezort zdravotníctva chystá úpravy pri prerozdelení financií vedcom

Ilustračné foto. Foto: TASR/Jan Peter Kasper, Friedrich-Schiller-Universität Jena Foto: TASR/Jan Peter Kasper, Friedrich-Schiller-Universität Jena

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. decembra (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chystá novelu zákona, ktorá sa týka spôsobu hodnotenia pri prerozdelení finančných prostriedkov pre organizácie, ktoré chcú na Slovensku pracovať v oblasti vedy a výskumu. Pre TASR to uviedla šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).Šéfka rezortu poukázala na fungovanie Inštitútu výskumu a vývoja MZ SR.uviedla.Kalavská zdôraznila, že je nutné finančne podporovať mladých vedcov, vedu, výskum a inovácie v oblasti zdravotníctva, biomedicíny, pretože je to dobrá investícia, ktorá môže signifikantne zlepšiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti diagnostiky či terapie.Poukázala aj na to, že ešte v čase, keď bola štátnou tajomníčkou, ministerstvo zdravotníctva sa snažilo o zmenu legislatívy v oblasti liekov. "Posunuli sme QUALy, čiže hranicu, aby na slovenský trh mohli vstupovať inovatívne drahé lieky. Aby sme tie drahé lieky dokázali zaplatiť, prijali sme legislatívne zmeny, aby do systému vstúpili aj generiká a biosimilárne lieky," dodala.