Čína vyčlení na rozvoj afrických krajín 60 miliárd dolárov

Peking 3. septembra (TASR) - Čína vyčlení na rozvoj afrických krajín 60 miliárd USD (51,50 miliardy eur). Uviedol to v pondelok na otvorení čínsko-afrického fóra v Pekingu čínsky prezident Si Ťin-pching.Podľa čínskeho prezidenta by zo 60-miliardového balíka zhruba 35 miliárd USD mala predstavovať priama pomoc a rôzne úvery vrátane zvýhodnených. Okrem toho by mal vzniknúť špeciálny fond na rozvoj v objeme 10 miliárd USD a 5 miliárd USD plánuje Čína vyčleniť na fond určený na podporu dovozu z Afriky. Vláda okrem toho bude podporovať čínske firmy v investovaní na africkom kontinente, pričom investície v najbližších troch rokoch by nemali byť nižšie ako 10 miliárd USD.Čínske megaprojekty z minulých rokov už začali kontinent pomaly meniť. V Keni, Nigérii, Etiópii, Tanzánii, Angole a Maroku vybudovali čínske firmy kľúčové železničné trate, tisícky kilometrov ciest, postavili nemocnice a viacero vládnych budov.Podľa niektorých analytikov mnohí africkí lídri vítajú čínske investície ako alternatívu k často vlažnému prístupu USA a Európskej únie k africkému kontinentu. Kritici ale upozorňujú, že rozsiahle projekty Číny predstavujú pre Afriku dlhovú pascu a navyše, miestne obyvateľstvo z nich často veľa nemá. Poukazujú na to, že Čína investuje v Afrike s cieľom získať čo najviac nerastných surovín, aby podporila vlastnú ekonomiku, projekty, ktoré financuje, neberú ohľad na životné prostredie a veľký počet pracovníkov na tieto projekty si dovezú firmy z Číny, namiesto toho, aby dali prácu miestnemu obyvateľstvu.Si Ťin-pching na to reagoval a uviedol, že bude dôležité, aby peniaze smerovali do dôležitých projektov a najmä do projektov, ktoré budú pre miestne obyvateľstvo prínosom a zlepšia jeho kvalitu života. "Dúfam, že naši podnikatelia budú konať v súlade so sociálnou zodpovednosťou a rešpektovať lokálnu kultúru a tradície," dodal čínsky prezident.povedal.Záujem o Afriku je zo strany Číny momentálne ešte väčší než v nedávnej minulosti. Dôvodom je rast obchodného konfliktu medzi USA a Pekingom. Washington by už tento týždeň mohol oznámiť ďalšie dovozné clá na čínske produkty, tentoraz za 200 miliárd USD a Peking chce toto riziko kompenzovať posilnením obchodu s inými regiónmi.Ďalším dôvodom sú bezpečnostné otázky. Minulý rok Čína otvorila svoju prvú vojenskú základňu mimo čínskeho územia vo východoafrickom Džibutsku, odkiaľ podporuje operácie mierových síl OSN. Peking má záujem aj o zvýšenie predaja svojich zbraní do Afriky.