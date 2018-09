ĽSNS chce viac chrániť štátne symboly, navrhuje nový trestný čin

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. septembra (TASR) - Štátne symboly by mali byť pred hanobením chránené dôslednejšie a prísnejšie. Pomôcť má tomu zavedenie nového trestného činu, a to hanobenia štátnych symbolov Slovenskej republiky. V novele Trestného zákona s tým prichádzajú poslanci ĽSNS Rastislav Schlosár, Ján Mora, Stanislav Mizík a Natália Grausová. Právnou normou sa bude parlament zaoberať už na septembrovom rokovaní.Do zákona sa má doplniť paragraf, podľa ktorého. Ak to robí ako člen organizovanej skupiny, ako verejný činiteľ alebo z osobitného motívu, hroziť mu majú dva roky až päť rokov za mrežami.Štátnymi symbolmi sú podľa ústavy štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna. Ich hanobenie je podľa ĽSNS hrubým a nebezpečným prejavom protislovenského extrémizmu.tvrdia autori novely.Na Slovensku podľa kotlebovcov pôsobia aj rôzne organizácie a jednotlivci, ktorí na svojich zhromaždeniach verejne prezentujú preškrtnutý slovenský dvojkríž a šíria tak nenávisť a odpor k Slovensku a Slovákom.uviedli v dôvodovej správe. Aj preto je podľa autorov novely nevyhnutné prijať také legislatívne opatrenia, ktoré tvrdo a nekompromisne zabránia tomuto nebezpečnému protispoločenskému konaniu.V súčasnosti platný Trestný zákon postihuje verejné hanobenie akýchkoľvek štátnych symbolov, a to v rámci trestného činu výtržníctva. To však ĽSNS nestačí, keďže tu nie je určená dolná hranica trestnej sadzby.dodali.