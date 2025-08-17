Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 17.8.2025
17. augusta 2025

Čína vyrába viac plastov než šesť ďalších krajín dokopy, ukazuje nová analýza


Čína je suverénne najväčším producentom plastov na svete, keďže v roku 2024 vyrobila 34 % zo štyroch najpoužívanejších druhov plastov - polyetylénu, polypropylénu, PET a polystyrénu. Vyplýva to z ...



france_plastic_pollution_treaty_42147 676x451 17.8.2025 (SITA.sk) - Čína je suverénne najväčším producentom plastov na svete, keďže v roku 2024 vyrobila 34 % zo štyroch najpoužívanejších druhov plastov - polyetylénu, polypropylénu, PET a polystyrénu.


Vyplýva to z analýzy britskej environmentálnej konzultačnej spoločnosti Eunomia a výskumnej skupiny Zero Carbon Analytics. Čína tak vyrobila viac plastov ako ďalších šesť krajín dokopy.

Za Čínou nasledujú USA (13 %), Saudská Arábia a Južná Kórea (po 5 %), India (4 %), Japonsko (3 %) a Nemecko (2 %). Podľa staršej štúdie Wood Mackenzie je svetová produkcia plastov koncentrovaná v rukách niekoľkých gigantov, pričom 18 spoločností vyrobilo v roku 2021 viac ako polovicu všetkých plastových polymérov.

Najväčším producentom je čínska štátna Sinopec (5,4 % svetovej produkcie), nasledujú ExxonMobil (5 %), LyondellBasell (4,5 %), Saudi Aramco (4,3 %) a PetroChina (4,2 %).


Zdroj: SITA.sk - Čína vyrába viac plastov než šesť ďalších krajín dokopy, ukazuje nová analýza © SITA Všetky práva vyhradené.

