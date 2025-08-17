|
Nedeľa 17.8.2025
Meniny má Milica
Denník - Správy
17. augusta 2025
Čína vyrába viac plastov než šesť ďalších krajín dokopy, ukazuje nová analýza
Čína je suverénne najväčším producentom plastov na svete, keďže v roku 2024 vyrobila 34 % zo štyroch najpoužívanejších druhov plastov - polyetylénu, polypropylénu, PET a polystyrénu. Vyplýva to z ...
17.8.2025 (SITA.sk) - Čína je suverénne najväčším producentom plastov na svete, keďže v roku 2024 vyrobila 34 % zo štyroch najpoužívanejších druhov plastov - polyetylénu, polypropylénu, PET a polystyrénu.
Vyplýva to z analýzy britskej environmentálnej konzultačnej spoločnosti Eunomia a výskumnej skupiny Zero Carbon Analytics. Čína tak vyrobila viac plastov ako ďalších šesť krajín dokopy.
Za Čínou nasledujú USA (13 %), Saudská Arábia a Južná Kórea (po 5 %), India (4 %), Japonsko (3 %) a Nemecko (2 %). Podľa staršej štúdie Wood Mackenzie je svetová produkcia plastov koncentrovaná v rukách niekoľkých gigantov, pričom 18 spoločností vyrobilo v roku 2021 viac ako polovicu všetkých plastových polymérov.
Najväčším producentom je čínska štátna Sinopec (5,4 % svetovej produkcie), nasledujú ExxonMobil (5 %), LyondellBasell (4,5 %), Saudi Aramco (4,3 %) a PetroChina (4,2 %).
Zdroj: SITA.sk - Čína vyrába viac plastov než šesť ďalších krajín dokopy, ukazuje nová analýza © SITA Všetky práva vyhradené.
