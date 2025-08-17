Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 17.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Milica
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala    Hudba

17. augusta 2025

Madonna oslávila 67. narodeniny v Toskánsku, navštívila Palio di Siena



Ako pripomenula DPA, nešlo o Madonninu prvú narodeninovú oslavu v Taliansku.



Zdieľať
Madonna oslávila 67. narodeniny v Toskánsku, navštívila Palio di Siena

Americká popová speváčka, skladateľka a herečka Madonna slávila cez víkend svoje 67. narodeniny v malebnom Toskánsku, kde pri tejto príležitosti navštívila aj tradičný festival Palio di Siena, informovala v nedeľu agentúra DPA.


Po krátkej zastávke vo Florencii sa speváčka v sobotu presunula do Sieny, kde sa konali slávne konské preteky medzi historickými mestskými štvrťami. Madonna sledovala tieto preteky z paláca Palazzo Pannocchieschi d’Elci, s výhľadom na námestie Piazza del Campo. Podľa médií potom pokračovala v oslavách svojich narodenín v päťhviezdičkovom hoteli v historickom centre Sieny.

Ako pripomenula DPA, nešlo o Madonninu prvú narodeninovú oslavu v Taliansku – vlani slávila svoje narodeniny v Pompejach, starovekom meste pri Neapole, zasypanom popolom pri erupcii Vezuvu v roku 79 n. l.

Madonna Louise Ciccone, známa ako Madonna, sa narodila 16. augusta 1958 v Bay City v americkom štáte Michigan. Jej otec, Silvio Anthony Ciccone (Tony), bol inžinier, ktorého rodičia pochádzali z talianskej obce Pacentro v regióne Abruzzo. Rodina Ciccone emigrovala do USA v roku 1919. Madonnina matka, Madonna Louise Fortinová, mala francúzsko-kanadský pôvod.

   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Popová kráľovná Madonna jubiluje, oslavuje 65 rokov (16. 8. 2023)
 Madonna ohlásila turné k 40. výročiu svojej hudobnej kariéry (18. 1. 2023)
 Speváčka Madonna odmieta výzvy, aby bojkotovala tohtoročné ceny Eurovízie (14. 5. 2019)
 Madonna priznala chybu vo výchove detí, za zhoršené vzťahy môže moderná technika (5. 5. 2019)
 Americká speváčka Madonna oslavuje 60. narodeniny (16. 8. 2018)
 Madonna navštívila v Malawi detskú chirurgiu, ktorá vznikla vďaka nej (16. 7. 2018)
 Madonna bude režírovať životopisnú snímku Taking Flight (15. 3. 2018)
 Madonna chcela vyhodiť Biely dom do vzduchu: Čo na to stúpenci Trumpa? (23. 1. 2017)
 Madonna oslávila narodeniny v hlavnom meste Kuby Havane (17. 8. 2016)
 Pripravujú dokument o vzťahu Madonny a Dana Gilroya (15. 8. 2016)



<< predchádzajúci článok
Čína vyrába viac plastov než šesť ďalších krajín dokopy, ukazuje nová analýza

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 