|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 17.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Milica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. augusta 2025
Madonna oslávila 67. narodeniny v Toskánsku, navštívila Palio di Siena
Ako pripomenula DPA, nešlo o Madonninu prvú narodeninovú oslavu v Taliansku.
Zdieľať
Americká popová speváčka, skladateľka a herečka Madonna slávila cez víkend svoje 67. narodeniny v malebnom Toskánsku, kde pri tejto príležitosti navštívila aj tradičný festival Palio di Siena, informovala v nedeľu agentúra DPA.
Po krátkej zastávke vo Florencii sa speváčka v sobotu presunula do Sieny, kde sa konali slávne konské preteky medzi historickými mestskými štvrťami. Madonna sledovala tieto preteky z paláca Palazzo Pannocchieschi d’Elci, s výhľadom na námestie Piazza del Campo. Podľa médií potom pokračovala v oslavách svojich narodenín v päťhviezdičkovom hoteli v historickom centre Sieny.
Ako pripomenula DPA, nešlo o Madonninu prvú narodeninovú oslavu v Taliansku – vlani slávila svoje narodeniny v Pompejach, starovekom meste pri Neapole, zasypanom popolom pri erupcii Vezuvu v roku 79 n. l.
Madonna Louise Ciccone, známa ako Madonna, sa narodila 16. augusta 1958 v Bay City v americkom štáte Michigan. Jej otec, Silvio Anthony Ciccone (Tony), bol inžinier, ktorého rodičia pochádzali z talianskej obce Pacentro v regióne Abruzzo. Rodina Ciccone emigrovala do USA v roku 1919. Madonnina matka, Madonna Louise Fortinová, mala francúzsko-kanadský pôvod.
Súvisiace články:
Popová kráľovná Madonna jubiluje, oslavuje 65 rokov (16. 8. 2023)
Madonna ohlásila turné k 40. výročiu svojej hudobnej kariéry (18. 1. 2023)
Speváčka Madonna odmieta výzvy, aby bojkotovala tohtoročné ceny Eurovízie (14. 5. 2019)
Madonna priznala chybu vo výchove detí, za zhoršené vzťahy môže moderná technika (5. 5. 2019)
Americká speváčka Madonna oslavuje 60. narodeniny (16. 8. 2018)
Madonna navštívila v Malawi detskú chirurgiu, ktorá vznikla vďaka nej (16. 7. 2018)
Madonna bude režírovať životopisnú snímku Taking Flight (15. 3. 2018)
Madonna chcela vyhodiť Biely dom do vzduchu: Čo na to stúpenci Trumpa? (23. 1. 2017)
Madonna oslávila narodeniny v hlavnom meste Kuby Havane (17. 8. 2016)
Pripravujú dokument o vzťahu Madonny a Dana Gilroya (15. 8. 2016)
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Čína vyrába viac plastov než šesť ďalších krajín dokopy, ukazuje nová analýza
Čína vyrába viac plastov než šesť ďalších krajín dokopy, ukazuje nová analýza