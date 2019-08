Čína výrazne znížila dovoz ropy z Venezuely, z Iránu ho však zvyšuje

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 25. augusta (TASR) - Dovoz venezuelskej ropy do Číny sa minulý mesiac prepadol o vyše 60 %, keď rastúce napätie medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a venezuelským prezidentom Nicolásom Madurom donútilo viacerých kupcov obmedziť obchod s juhoamerickou krajinou.Ako uviedla agentúra Reuters, čínsky dovoz ropy z Venezuely dosiahol v júli 703.742 ton, čo predstavuje 165.720 barelov denne (1 barel = 159 litrov). To znamená o 62 % menej než v júni. Najmä v dôsledku dovozu Číny júlový export Venezuely klesol o 17,5 % na druhú najnižšiu úroveň od januárového zavedenia sankcií zo strany USA.A situácia sa pre Venezuelu môže ešte zhoršiť. Po tom, ako sankcie USA voči Venezuele odohnali od Caracasu viacero kupcov, Trump začiatkom augusta ešte pritvrdil a oznámil, že uvalí sankcie na každú firmu, ktorá bude s Madurovou vládou spolupracovať.Na to zareagoval čínsky koncern CNPC, najväčší kupec ropy z Venezuely. V obave z dôsledkov dodatočných sankcií Washingtonu v auguste nakládku venezuelskej ropy zastavil. Podľa údajov Refinitiv Oil Research opustili venezuelské prístavy v priebehu tohto mesiaca iba tri tankery s celkovo 540.000 tonami ropy. To je polovica objemu oproti júlu.Naopak, v prípade Iránu Čína dovoz ropy v júli zvýšila, napriek americkým sankciám. Zatiaľ čo v júni doviezla približne 208.000 barelov denne, v júli to bolo vyše 218.000 barelov/deň.Najväčším dodávateľom ropy do Číny zostala v júli Saudská Arábia s objemom dodanej ropy 1,65 milióna barelov denne (6,99 milióna ton). Z Ruska nakúpila Čína 1,34 milióna barelov/deň (5,67 milióna ton). V porovnaní s júnom to však predstavuje pokles o 23 %, v porovnaní s júlom minulého roka zvýšenie o 6,5 %.