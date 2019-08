Lídri G7 sa zaviazali pomôcť krajinám s požiarmi v amazonskom pralese

Na snímke zľava britský predseda vlány Boris Johnson, nemecká kancelárka Angela Merkelová, francúzsky prezident Emmanuel Macron, taliansky premiér Giuseppe Conte a predseda Európskej rady Donalld Tusk pred rokovaním na summite lídrov krajín skupiny G7 v juhofrancúzskom Biarritzi 24. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Biarritz 25. augusta (TASR) - Svetoví lídri krajín G7 sa na summite vo francúzskom meste Biarritz dohodli na tom, že čo najskôr poskytnú pomoc krajinám postihnutým rozsiahlymi požiarmi v amazonskom pralese. V nedeľu to uviedol francúzsky prezident Emmanuel Macron, píše agentúra AFP.uviedol Macron.oznámil Macron.Macron ešte pred začiatkom summitu vyzval zástupcov G7 na naliehavé rokovanie s cieľom nájsť "konkrétne opatrenia" na boj s požiarmi ničiacimi najväčší prales našej planéty. Jeho snaha upriamiť pozornosť svetových lídrov na požiare v Brazílii však rozhnevala jej prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý to považuje za miešanie sa do vnútorných záležitostí krajiny.Na území Brazílie sa rozprestiera až šesťdesiat percent amazonského dažďového pralesa. Ten však sčasti pokrýva i oblasti jej susedných krajín - Bolívie, Ekvádoru, Francúzskej Guyany, Guyany, Kolumbie, Peru, Surinamu a Venezuely.Brazília v nedeľu nasadila na hasenie požiarov dve lietadlá typu Hercules C-130 po tom, čo vypukli stovky nových požiarov. Hustý dym zahalil hlavné mesto severozápadného štátu Rondonia Porto Velho. Podľa ministerstva obrany tam vojenské lietadlá začali požiar hasiť tisíckami litrov vody.Od januára do augusta bolo zaznamenaných takmer 73.000 požiarov. Za celý rok 2018 ich pritom bolo 39.759, uviedol INPE. Ide o najväčšie množstvo požiarov v amazonskom dažďovom pralese od roku 2013 po tom, ako ich počet v posledných dvoch rokoch klesal.