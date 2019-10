Čína výrazne zúžila rozsah otázok, o ktorých je ochotná rokovať s USA

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 7. októbra (TASR) - Čínski predstavitelia výrazne zúžili rozsah otázok, o ktorých sú ochotní diskutovať na nadchádzajúcich rokovaniach s predstaviteľmi USA. Uviedla to v nedeľu (6. 10.) agentúra Bloomberg News.Líder čínskej delegácie, vicepremiér Liou Che, nedávno povedal, že Čína sa nezaviaže k reforme svojej priemyselnej politiky alebo vládnych dotácií. To sú pritom dve z kľúčových požiadaviek amerického prezidenta Donalda Trumpa.Odborníci sa domnievajú, že Čína môže mať pocit, žekeďže prezidentovi Trumpovi hrozí proces tzv. impeachmentu (ústavnej žaloby), ktorý pripravujú opoziční demokrati a americká ekonomika ďalej oslabuje.Americkí a čínski vyjednávači sa tento týždeň stretnú vo Washingtone na ďalšom kole rokovaní o obchode.