Kampaň Študentská kvapka krvi sa koná už po 25-krát

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) – Študentská kvapka krvi odštartovala svoj jubilejný 25. ročník. Viac ako 20 prvodarcov - študentov sa v pondelok rozhodlo bezpríspevkovo darovať krv v priestoroch Obchodnej akadémie Imricha Karvaša na Hrobákovej ulici v bratislavskej Petržalke. Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž (SČK) v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc.Programová koordinátorka SČK Silvia Kostelná priblížila, že skúsenosť s oslovovaním mladých darcov je veľmi dobrá. "povedala s dôvetkom, že počet darcov sa každý rok zvyšuje.Riaditeľka Obchodnej akadémie I. Karvaša Jana Šebestová uviedla, že tento rok evidujú zvýšený záujem o darcovstvo aj z okolitých škôl.vysvetlila.Kampaň prišla podporiť aj ambasádorka darcovstva krvi Aneta Parišková. "skonštatovala. Ako pre TASR vysvetlila, najprv mala z ihiel strach, no napokon však darcovstvo vzala ako výzvu a v pondelok daruje krv po šiestykrát.V prvý deň kampane sú mobilné odbery krvi naplánované okrem Bratislavy aj v Horovciach, Jarku, Nitrianskom Pravne či v Spišskej Starej Vsi. Darovať krv a zapojiť sa do Študentskej kvapky krvi však môžu záujemcovia od 7. októbra až do 8. novembra 2019 na ktoromkoľvek odberovom mieste po celom Slovensku.Aktuálne informácie, miesta a dátumy odberov krvi bude počas kampane zverejňovať Slovenský Červený kríž na webovej stránke darujkrv.redcross.sk a sociálnej sieti.