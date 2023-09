Čína vyslala k Taiwanu počas 24 hodín najviac bojových lietadiel za posledné obdobie

Hlásili aj deväť čínskych lodí

Peking si nárokuje Taiwan

18.9.2023 (SITA.sk) - Čína v priebehu 24 hodín vyslala k Taiwanu 103 bojových lietadiel. Podľa taiwanského ministerstva obrany je to denný rekord za posledné obdobie.Lietadlá zaznamenali medzi 6:00 v nedeľu a 6:00 v pondelok, uviedlo ministerstvo s tým, že sa tradične otočili predtým, ako by dosiahli Taiwan.Štyridsať z týchto lietadiel preletelo cez symbolický bod na polceste medzi pevninskou Čínou a ostrovom. Za predchádzajúcich 24 hodín rezort hlásil aj deväť námorných plavidiel.Ministerstvo v Tchaj-peji čínske počínanie označilo za šikanovanie, ktoré by v súčasnej napätej atmosfére mohlo eskalovať.„Vyzývame pekinské úrady, aby niesli zodpovednosť a okamžite zastavili takýto druh ničivých vojenských aktivít," uvádza sa vo vyhlásení rezortu.Taiwan a Čína sa rozdelili počas občianskej vojny v roku 1949. Peking si však nárokuje Taiwan a tvrdí, že jeho zjednotenie s Čínou sa v prípade potreby bude musieť dosiahnuť aj silou.Napätie medzi Čínou a Taiwanom sa pomaly stupňuje, pričom Peking v ostatných mesiacoch zintenzívnil svoje vojenské aktivity pri ostrove, aby naň zvýšil tlak.