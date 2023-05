Čína využíva vojnu na Ukrajine na posilnenie svojho vplyvu v Strednej Ázii na úkor Ruska, naznačuje americký think-tank

18.5.2023 (SITA.sk) - Pretrvávajúci vojenský konflikt na Ukrajine by mohol pripraviť Rusko o silnú pozíciu v stredoázijských krajinách, pričom túto situáciu by mohla využiť Čína.Ako referuje news.sky.com, naznačila to Jün Sun, riaditeľka čínskeho programu vo washingtonskom think-tanku Stimson Center.„Stredná Ázia je vždy vnímaná ako zadný dvor Ruska a Čína rozširuje svoj vplyv v regióne,“ povedala a pripomenula, že čínsky prezident Si Ťin-pching momentálne hostí lídrov niekdajších sovietskych krajín v rámci dvojdňového samitu.Jeho cieľom je upevniť „trvalé“ priateľstvá, čo by podľa analytikov mohlo znamenať posilnenie čínskeho vplyvu v Strednej Ázii. Lídri Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu, Turkménska a Uzbekistanu sa zišli v meste Si-an.„Najdôležitejším kontextom tohto samitu je ukrajinská vojna a neistota regiónu, čo sa týka budúceho záväzku, vplyvu a úlohy Ruska v regióne,“ povedala Jün Sun a podotkla, že existujú nové príležitosti pre vzťahy medzi Čínou a Strednou Áziou, ktoré „v minulosti neboli prítomné alebo dostupné“.