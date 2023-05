Johnson označil Macrona za Putinovho pätolízača a chcel mu rozbiť „ciferník“, spomína spolupracovník britského expremiéra

Macron nemá rád Johnsona

Neskôr išli spolu na whisky

18.5.2023 (SITA.sk) - Bývalý britský premiér Boris Johnson podľa jeho vtedajšieho riaditeľa odboru komunikácie Guta Harriho v mesiacoch nasledujúcich po ruskom útoku na Ukrajinu spustil sériu nadávok na adresu Emmanuela Macrona Francúzskeho prezidenta podľa neho raz súkromne označil za „Putinovho pätolízača" a povedal, že „mu rozbije ciferník". Uviedol to portál Politico.V podcaste, v ktorom popísal svoje zážitky s Johnosonom, Guto Harri povedal: „Na našom rannom stretnutí, na ktorom nás bol zopár, spustil ostrý útok proti Emmanuelovi Macronovi. V podstatne povedal, že ‘je čudák, je Putinov pätolízač.’”Johnsonov hovorca sa vyjadril, že nepozná Harriho správu o stretnutí. „Je pravdou, že Macron vôbec nemá rád Borisa Johnsona," vyjadril sa vlani pre Politico riaditeľ neziskovej organizácie Centrum pre európske reformy Charles Grant.„Napätie bolo aj skôr, keď ľudia ako francúzska hlava štátu Emmanuel Macron išli do Moskvy diskutovať s Putinom," vyjadril sa Harri s odkazom na Macronovu návštevu Moskvy v týždňoch pred otvorenou inváziou na Ukrajinu.Harri však dodal, že Johnson a Macron dokázali krátko potom zakopať vojnovú sekeru. „O niekoľko týždňov neskôr to urovnali. Vychádzali naozaj dobre. Na samite G7 dokonca spolu išli na whisky," dodal Harri.