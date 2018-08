Čína vyzýva na zriadenie mierového mechanizmu pre Kórejský polostrov

Čínsky minister zahraničných vecí Wang I, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 2. augusta (TASR) - Čína vyzvala vo štvrtok na vytvorenie mierového mechanizmu pre Kórejský polostrov, ako aj na realizáciu jadrového odzbrojenia. Informovala o tom agentúra Reuters.Čínsky minister zahraničných vecí Wang I vyjadril nádej, že USA a Severná Kórea zostanú v kontakte a odstránia obavy toho druhého s cieľom dosiahnuť úspech pri rokovaniach.Americký prezident Donald Trump a severokórejský vodca Kim Čong-un sa na júnovom summite dohodli, že budú pracovať na denuklearizácii Kórejského polostrova, nespresnili však, kedy a ako by sa to malo udiať.uviedol Wang I v Singapure, kde sa koná zasadnutie ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Čínsky minister diskutoval o situácii na Kórejskom polostrove aj so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom.Čína je spolu so Severnou Kóreou a Spojenými štátmi jednou zo signatárskych krajín prímeria, ktoré ukončilo boje v kórejskej vojne (1950-53). K podpisu mierovej zmluvy nedošlo, pripomína Reuters.