Na mieste bývalého trhoviska v Prievidzi vznikla relaxačná zóna

Ilustračné foto. Foto: TASR/Andrej Galica Ilustračné foto. Foto: TASR/Andrej Galica

Prievidza 2. augusta - Na sídlisku Zapotôčky v Prievidzi pribudla relaxačná zóna. Priestor bývalého trhoviska medzi ulicami I. Bukovčana a M. Hurbana tak oživila zeleň, lavičky a hojdačky pre deti."Toto miesto bolo pôvodne starou tržnicou, ktorá už neslúžila svojmu účelu a tak sme zvažovali, na čo ju prerobiť. Chceli sme tu mať miesto, kde si môže človek sadnúť, oddýchnuť si, stretnúť sa so svojimi priateľmi, a preto sme sa vlastne pustili do budovania relax zóny," povedal mestský poslanec Branislav Bucák z volebného obvodu Nové Mesto, Zapotôčky."Oproti pôvodnej starej tržnici tu pribudli krásne kvetináče, ktoré vysadili technické služby, zabezpečili a namontovali sme lavičky a detské strunové hojdačky," priblížila Bucákova kolegyňa Viera Ďurčeková. Ide podľa nej o prvú fázu, Prievidžania majú v pláne ešte pokračovať, kde plánujú do budúcna vybudovať fontánku na pitie a vodné clony či opraviť asfalt.Budovanie zóny podľa Bucáka trvalo približne dva mesiace, celková investícia predstavuje asi 6500 eur s tým, že 4000 eur prispeli poslanci zo svojej rezervy a 2500 eur im doložilo mesto. Pomenovanie relax zóna vybrali deti zo sídliska.