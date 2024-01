Čína zadržala osobu podozrivú zo zbierania štátnych tajomstiev pre Spojené kráľovstvo

8.1.2024 (SITA.sk) - Čína tvrdí, že zadržali osobu obvinenú zo zbierania štátnych tajomstiev pre britskú spravodajskú službu MI6. Ministerstvo pre štátnu bezpečnosť na sociálnych médiách v pondelok zverejnilo, že Spojené kráľovstvo spolupracovalo s danou osobou od roku 2015. Je to občan iného štátu s priezviskom Huang.Ministerstvo uviedlo, že daná osoba absolvovala školenie v oblasti zhromažďovania spravodajských informácií, dostala vybavenie a pri opakovaných návštevách Číny zhromaždila množstvo štátnych tajomstiev. Podrobnosti o informáciách, ktoré získala, kedy ju zadržali a kde ju držia.Štátne tajomstvá v čínskom politickom a právnom systéme nie sú jasne definované a mnohé konzultačné a poradenské firmy čelili vyšetrovaniu pre získanie údajov, ktoré by boli bežne vo verejných záznamoch, najmä ak boli zdieľané so zahraničnými subjektmi.Britská vláda zatiaľ obvinenia nekomentovala.Medzi Spojeným kráľovstvom a Čínou sú zhoršené vzťahy, z časti aj pre britský odpor voči čínskym investíciám v krajine, najmä v energetickom a komunikačnom priemysle, kde má vládnuca komunistická strana silný vplyv. Londýn je tiež veľmi kritický voči čínskemu obmedzovaniu politických a ďalších práv v Hongkongu, ktorý je bývalou britskou kolóniou.