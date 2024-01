Kedy budú prezidentské voľby na Slovensku? Pellegrini oznámil dátum (video+foto)

aktualizované 8. januára, 13:54



Podpísal rozhodnutie

Začína plynúť lehota na podávanie kandidatúr

8.1.2024 (SITA.sk) -Prvé kolo prezidentských volieb sa bude konať. Predseda Národnej rady (NR) SR Hlas-SD ) to v pondelok oznámil na tlačovej besede.Prípadné druhé kolo, ak by ani jeden z kandidujúcich nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určil Pellegrini na. „Funkčné obdobie pani prezidentky Čaputovej sa končí 15. júna tohto roku," uviedol Pellegrini.Dodal, že predseda NR SR má podľa zákona vyhlásiť voľbu prezidenta minimálne 55 dní pred dňom ich konania. „Preto som dnes pred malou chvíľou podpísal rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb prezidenta SR, ktoré bude zverejnené v zbierke zákonov," uviedol šéf slovenského parlamentu.„Od vyhlásenia volieb začína plynúť 21-dňová lehota na podávanie kandidatúr jednotlivých záujemcov o post najvyšší v Slovenskej republike," dodal predseda NR SR a pripomenul, že podľa ústavy môže kandidátov navrhnúť minimálne 15 poslancov parlamentu, alebo prinajmenšom 15-tisíc občanov, prostredníctvom petície s ich podpismi.„Ako predseda Národnej rady mám potom povinnosť preskúmať do +4 dní od doručenia návrhu kandidáta, či návrh obsahuje zákonom stanovené údaje a náležitosti. A pri petícii som povinný preskúmať, či spĺňa všetky zákonné záležitosti," uviedol.Dodal, že týmto aktom ja splnená jeho úloha predsedu parlamentu vyhlásiť voľby prezidenta SR a ich vyhlásením dodržal všetky predpísané lehoty. „A presne tak dodržím aj všetky povinnosti, ktoré mi ústava a zákony ako predsedovi parlamentu dávajú," uzavrel Pellegrini.