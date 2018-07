Čína zavedie 6. júla clá na produkty z USA

Ilustračný snímok. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 4. júla (TASR) - Čínske colné sadzby v hodnote 34 miliárd USD (29,15 miliardy eur) na americké produkty nadobudnú účinnosť 6. júla po polnoci v Pekingu. Uviedol to zdroj oboznámený s týmito plánmi, ktoré povedú k ďalšiemu zvýšeniu napätia v obchodnom spore medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.Washington totiž minulý mesiac oznámil, že 6. júla zavedie nové clá na čínsky tovar v hodnote 34 miliárd USD a Peking na to reagoval vyhlásením, že v ten istý deň zavedie odvetné clá v rovnakej výške.Dvanásťhodinový časový rozdiel medzi oboma krajinami však dáva Pekingu náskok, pokiaľ ide o skutočné zavedenie colných taríf."Naše opatrenia sú rovnaké a rovnocenné, čo znamená, že ak USA začnú 6. júla, aj my začneme 6. júla," uviedol zdroj, ktorý požiadal o anonymitu, pretože nemal oprávnenie hovoriť s médiami. "Čas realizácie tejto politiky začína o polnoci," dodal.(1 EUR = 1,1665 USD)