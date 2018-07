V Novom Meste protestovali proti výstavbe na Bellovej ulici na Kolibe

Na archívnej snímke pohľad na západnú časť mesta Bratislava. Celkom hore vysielač na Kamzíku, pod ním bratislavská Koliba. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júla (TASR) – V bratislavskom Novom Meste sa tento týždeň opäť protestovalo. Tentoraz proti výstavbe 4-podlažnej bytovky medzi rodinnými domami na Bellovej ulici na Kolibe. Tá má byť podľa niektorých čiernou stavbou, ktorej stavebné povolenie vypršalo ešte v roku 2013.uviedol pre TASR novomestský miestny poslanec a zároveň predseda občianskeho združenia (OZ) Za lepšiu Kolibu Martin Vlačiky.Združenie je totiž presvedčené, že stavebné povolenie platilo do 22. decembra 2013. Podotýka, že do tejto lehoty stavebník odstránil starý rodinný dom s dvoma garážami, ktorý stál na pozemku, avšak so žiadnou súčasťou novej stavby nezačal.zdôraznil Vlačiky.Žiadosť o bezodkladné vykonanie štátneho stavebného dohľadu a o zastavenie stavby už občianske združenie poslalo novomestskému stavebnému úradu a starostovi Rudolfovi Kusému. Podnet zaslalo aj na Slovenskú stavebnú inšpekciu.doplnil Vlačiky. V protestoch vraj budú pokračovať podľa reakcie kompetentných orgánov.Miestny úrad už na stavbe vykonal štátny stavebný dozor, stalo sa tak 28. júna. O deň neskôr mu podľa hovorcu Mareka Tettingera bola doručená ďalšia žiadosť o stavebný dozor.skonštatoval pre TASR Tettinger.Úrad už medzitým zároveň kontaktoval stavebníka, aby predložil relevantné dôkazy o tom, že nejde o čiernu stavbu. Ten síce informácie poslal, úrad ich ale nepovažoval za dostatočné. Preto ho následne vyzval o predloženie stavebného denníka, z ktorého sa dá preukázať, kedy a ako so stavbou začali.Stavebné povolenie bolo vydané ešte v roku 2011. Stavebník však v lehote uvedenej v stavebnom povolení úradu oznámil, že začal s predmetnou stavbou. Úrad sa pritom odvoláva aj na usmernenia rezortu dopravy a výstavby. V ňom sa uvádza, že ak stavebník oznámi, že začal stavbu, stavebný úrad túto vec vezme na vedomie a stavbu sleduje v rozsahu podmienok stanovených v stavebnom povolení.dodal Tettinger.TASR sa so stavebníkom, spoločnosťou Bell invest, s.r.o., zatiaľ skontaktovať nepodarilo.