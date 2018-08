Čína zvažuje ukončenie politiky dvoch detí na rodinu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 28. augusta (TASR) - Čína naznačila možné upustenie od svojich kontroverzných reštrikcií týkajúcich sa počtu detí na jednu rodinu a možný návrat k stavu spred takmer štyroch desaťročí, keď neplatili vládne nariadenia o plánovanom rodičovstve. Informoval o tom v utorok denník The Guardian.Príčinou zamýšľanej zmeny je pokles pôrodnosti. Čínske páry môžu mať v súčasnosti maximálne dvoch potomkov - po tom, ako v roku 2016 došlo k zmierneniu neslávne známej politiky jedného dieťaťa zavedenej v roku 1979. Úrady sú však teraz pripravené prijať rozsiahly občiansky zákonník, ktorý ukončí aktuálnu politiku.Tá je v najľudnatejšej krajine sveta vymáhaná pokutami, ale je aj smutne vychýrená pre prípady nútených interrupcií a sterilizácií. Podľa novín pridružených k čínskej prokuratúre sa v pracovnom návrhu zákonníka vynecháva zmienka o plánovanom rodičovstve obmedzujúcom čínske páry len na dve deti.V predmetnej správe sa však neuvádza, či nová politika iba zvýši stanovený limit potomkov, alebo rodinám povolí ich neobmedzený počet. Návrh občianskeho zákonníka, o ktorom tento týždeň rokuje stály výbor Komunistickej strany Číny (KSČ), by mal byť hotový do roku 2020, uvádza britské médium.Komunistický režim začal uplatňovať politiku jedného dieťaťa v roku 1979 so zámerom spomaliť prírastok obyvateľstva. V roku 2016 sa daný limit zvýšil na dve deti vzhľadom na to, že krajina mala problém omladzovať svoju 1,4-miliardovú populáciu.V dnešnej Číne panujú obavy, že starnúca a stenčujúca sa pracovná sila by mohla spomaliť ekonomiku krajiny, zatiaľ čo rodová nerovnováha by mohla viesť k spoločenským problémom.